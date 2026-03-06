Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora obtuvo una sentencia condenatoria de 7 años y 6 meses de prisión en contra de cinco mujeres por el delito de fraude genérico, cometido en perjuicio de 18 víctimas en hechos registrados en Hermosillo.

Las sentenciadas, identificadas como Martha Verónica “N”, María Jesús Imelda “N”, María Griselda “N”, Ofelia Guadalupe “N” y Sandra Luz “N”, fueron declaradas culpables de engañar a diversas personas mediante la promoción de un esquema financiero fraudulento conocido como “Flor de la Abundancia” o “Telar de la Abundancia”.

De acuerdo con las investigaciones, las acusadas ofrecían rendimientos económicos desproporcionados e inexistentes, convenciendo a las víctimas de participar en el sistema bajo la supuesta promesa de multiplicar su inversión. A través de este mecanismo lograron obtener de manera ilícita 489 mil pesos.

Las sentenciadas fueron declaradas culpables de engañar a personas mediante la promoción de un esquema financiero fraudulento. Fotos: Especiales

Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó más allá de toda duda razonable que las sentenciadas promovían el esquema bajo la apariencia de un movimiento financiero entre mujeres, generando confianza entre las participantes mediante información falsa y promesas de alta rentabilidad sin sustento legal.

Con estas acciones, el tribunal determinó que se configuraron los elementos del delito de fraude, particularmente el engaño y el detrimento patrimonial en perjuicio de las víctimas.

La Fiscalía de Sonora destacó que esta resolución judicial confirma la eficacia del trabajo de investigación y persecución penal realizado por la institución, además de reiterar su compromiso con la protección del patrimonio de las y los sonorenses y el combate a esquemas de captación irregular de recursos que operan bajo sistemas piramidales o de aparente ayuda solidaria.

Asimismo, la dependencia exhortó a la ciudadanía a prevenir y denunciar este tipo de fraudes, especialmente aquellos que prometen ganancias extraordinarias en plazos cortos y sin riesgo, carecen de registro formal o dependen del ingreso constante de nuevos participantes para generar supuestas utilidades.

Las autoridades recordaron que ningún modelo financiero legítimo garantiza multiplicar inversiones de forma inmediata y sin riesgo, por lo que recomendaron verificar la legalidad de cualquier proyecto antes de realizar aportaciones económicas, solicitar documentación formal y evitar entregar dinero en efectivo sin respaldo contractual.

Finalmente, la Fiscalía informó que el Centro de Atención Temprana permanece disponible para la recepción de denuncias y orientación jurídica, subrayando que la denuncia oportuna permite frenar el daño patrimonial y fortalecer las acciones legales contra quienes afectan la economía de las familias.

jecg/cr