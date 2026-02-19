La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertó sobre la circulación de publicaciones y mensajes en redes sociales que suplantan su identidad institucional para ofertar supuestos cursos para “aprender a invertir” y que incluso prometen “altos rendimientos garantizados”.

De acuerdo con el organismo regulador, se trata de información falsa difundida por defraudadores que utilizan logotipos oficiales, nombres de funcionarios y un lenguaje similar al institucional para dar apariencia de legitimidad.

En las imágenes detectadas se promocionan cursos presuntamente organizados por la CNBV y la Bolsa Mexicana de Valores, con la promesa de capacitación gratuita y resultados financieros asegurados.

La CNBV precisó que no promueve cursos de inversión con promesas de rendimientos garantizados ni solicita información personal o financiera a través de enlaces externos, formularios no oficiales o mensajes en redes sociales.

En ese sentido subrayó que cualquier oferta que utilice su nombre para captar datos o recursos debe considerarse sospechosa.

“La CNBV informa sobre la existencia de defraudadores que intentan suplantar su identidad institucional y ofertar supuestos cursos para “aprender a invertir” que prometen “altos rendimientos garantizados. No te dejes engañar, es información falsa”, alertó el regulador.

CNBV sugiere desconfiar de publicaciones que prometan ganancias aseguradas

En los materiales apócrifos se invita a registrarse en plataformas externas y se plantea la posibilidad de obtener beneficios elevados en poco tiempo, un esquema característico de fraudes financieros. El regulador reiteró que no respalda ese tipo de contenidos y pidió a la población no compartir información personal ni realizar depósitos ante este tipo de anuncios.

El organismo hizo un llamado a verificar cualquier información exclusivamente en sus canales oficiales y a desconfiar de publicaciones que generen presión para inscribirse de inmediato o que prometan ganancias aseguradas.

En este contexto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) también ha advertido recientemente sobre intentos de fraude mediante la suplantación de identidad institucional, a través de correos electrónicos y mensajes que notifican falsos procesos de queja y solicitan datos confidenciales.

Ambas autoridades han señalado que estos esquemas forman parte de estrategias de ingeniería social diseñadas para obtener información sensible y facilitar fraudes financieros. La recomendación es no abrir enlaces sospechosos, no descargar archivos adjuntos de origen desconocido y confirmar directamente con las instituciones cualquier notificación o invitación que genere dudas.

