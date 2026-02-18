La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos que utilizan indebidamente su nombre, logotipos y lenguaje institucional para engañar a personas que no han presentado quejas ni reclamaciones ante el organismo.

De acuerdo con el organismo, los mensajes notifican falsamente la existencia de un supuesto proceso formal iniciado ante la Condusef y buscan generar presión en los destinatarios para que respondan de inmediato. La autoridad precisó que se trata de una estrategia de suplantación de identidad con fines de fraude.

Los correos apócrifos informan sobre presuntas quejas promovidas por personas que, en realidad, no han realizado ningún trámite. Además, solicitan el envío de información confidencial, documentación legal o datos financieros, e incluyen ligas que redirigen a sitios externos que no pertenecen a canales oficiales.

La Condusef explicó que este tipo de comunicaciones forman parte de esquemas de ingeniería social cuyo objetivo es obtener información sensible, vulnerar sistemas o facilitar fraudes financieros. El uso de lenguaje formal y la apariencia institucional buscan dar credibilidad al engaño.

El organismo subrayó que no inicia ni gestiona procedimientos formales de queja a través de correos electrónicos de ese tipo. Tampoco solicita datos personales, financieros o documentación mediante enlaces externos o páginas que no formen parte de sus canales verificados.

Indicó que cualquier mensaje con esas características debe considerarse sospechoso y potencialmente fraudulento. Ante dudas sobre la autenticidad de un correo o sobre la existencia de un procedimiento formal, recomendó contactar directamente a la Condusef por sus medios oficiales.

Como medidas preventivas, el organismo pidió a las instituciones financieras activar sus protocolos internos de ciberseguridad y prevención de fraude, informar de inmediato a sus áreas de cumplimiento y tecnología, y capacitar al personal para identificar intentos de suplantación institucional.

A la población en general recomendó no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de .correos sospechosos, no proporcionar información personal, bancaria o documentación oficial, y verificar cualquier notificación directamente con la autoridad financiera.

