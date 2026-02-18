Un aumento de la deuda como proporción del PIB por encima de la mediana de la calificación ‘ BBB', y la ausencia de planes creíbles para estabilizarla podrían eventualmente presionar la calificación de grado de inversión de México, dijo Fitch Ratings.

“Este no es un riesgo inminente según las proyecciones base de Fitch. Esto podría ocurrir antes si se produjeran impactos inesperados y significativos en el crecimiento y las finanzas públicas. Un crecimiento más sólido derivado de un resultado favorable del T-MEC u otros acontecimientos podrían reducir estos riesgos”, dijo la agencia.

En un análisis sobre perspectivas de la deuda soberana de América Latina, Fitch explicó que la deuda del gobierno de México aumentó 3 puntos porcentuales, hasta el 54.5% del PIB en 2025, debido a una posición fiscal débil y a una operación de deuda en la que el gobierno absorbió parte de la deuda de Pemex.

Lee también Mundial 2026: Profeco activa operativo de verificación; vigilará giros comerciales entre febrero y julio

“Esto fue neutral para la deuda pública federal bruta reportada por el gobierno, dado que esta también incluye a Pemex, por lo que aumentó solo 1.8 puntos porcentuales, hasta el 55.9%. Sin embargo, Fitch espera que ambas métricas converjan con la mediana de la calificación 'BBB' del 57% este año”, dijo.

La firma añadió que el gobierno redujo el déficit del 5.7% en 2024 al 4.8% en 2025, o 4.3% neto de la liquidación extraordinaria de atrasos de proveedores de Pemex, mediante recortes a la inversión y aumentos en la recaudación fiscal, a pesar de la debilidad de la economía.

“Una mayor consolidación será más difícil si no se lleva a cabo una reforma fiscal. La factura de intereses se verá aliviada por la caída de los costos de la deuda interna a tasa variable. Sin embargo, el gasto primario enfrenta presiones”, alertó.

La agencia recordó que las pensiones enfrentan un crecimiento inercial y lograr mayores avances administrativos en la recaudación de impuestos podría resultar más difícil.

Lee también Warren Buffett apuesta ahora por el New York Times e invierte 351.7 mdd; reduce su participación en Apple y Amazon

Persisten riesgos en revisión del T-MEC, dice Fitch

La calificadora detalló que, un año después del inicio de la administración Trump, parece haber menos riesgo de una ruptura grave en las relaciones con Estados Unidos que pudiera poner en peligro la economía de México y, potencialmente, su calificación de grado de inversión.

Recordó que el trato arancelario favorable que México ha recibido hasta el momento podría indicar un reconocimiento por parte de la administración Trump de que el T-MEC ofrece ventajas para mejorar la competitividad de su propio sector manufacturero y competir con China.

Lee también Lagarde planea dejar el Banco Central Europeo antes de terminar su mandato: Financial Times; "no ha tomado ninguna decisión"

En ese sentido, comentó que Trump podría haber tomado medidas para salir del T-MEC, pero no lo ha hecho. Podría requerir la aprobación del Congreso para hacerlo y es probable que enfrente resistencia entre los demócratas e incluso algunos republicanos, dada la importancia del T-MEC para estados como Texas.

“Sin embargo, persisten los riesgos, ya que Trump ha mostrado una postura firme de cara a la revisión del T-MEC, cuyo inicio está previsto para julio. No está claro si Estados Unidos limitará su enfoque al comercio o lo ampliará a otros temas (seguridad, drogas, agua, relaciones con Cuba), lo que podría dificultar y prolongar el proceso. En diferentes escenarios en los que el T-MEC sobreviva, existen riesgos de que no ofrezca previsibilidad institucional”, alertó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/rmlgv