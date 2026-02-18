La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que con expertos se analiza el uso en México de la explotación del gas a través de fractura hidráulica o fracking para elevar la producción, ante la dependencia de alrededor del 75% del gas natural que se consume desde Texas.

“Pero está en estudio todavía, y en caso de plantear una tecnología distinta, pues entonces, con los expertos que se dedican a esto; ambientalistas, en fin, con una participación integral, obviamente ahí donde se llegara a hacer, si es que se hace, tiene que haber aceptación de la comunidad siempre, pero sí es un tema a discusión general de cómo fortalecemos la soberanía energética de nuestro país”, mencionó la Mandataria federal.

En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que aún no hay decisión y “todo va a ser transparente”, además de que tiene que haber aceptación de la comunidad.

Lee también Sheinbaum: México tiene que garantizar soberanía energética; 75% del gas que se consume, viene de EU, apunta

Se busca la soberanía energética: Sheinbaum

La titular del Ejecutivo federal reiteró que se busca la soberanía energética y al final de su gobierno se va a quitar el combustóleo como parte de la generación eléctrica.

“La pregunta es: ¿cómo hacemos para mayor soberanía energética? Entonces, una parte muy importante es ampliar las fuentes renovables de energía [...] Pero sigue existiendo el tema de qué hacemos con el gas. Entonces, se está trabajando en dos áreas; la primera es el gas convencional [...]. Y la otra es un grupo de trabajo de expertos que vea si es factible el gas no convencional con reciclaje de agua, con el uso de otros químicos, con otras formas que no tengan los impactos ambientales que hoy tiene la fractura hidráulica.

“Todo el gas que importamos de Texas viene de fractura hidráulica. Entonces, ese es un estudio, no hay una decisión y todo va a ser transparente”, explicó al destacar la soberanía.

Lee también Sheinbaum anuncia iniciativa de reforma para eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza

“Yo durante muchos años dije ‘no a la fractura hidráulica, no’, porque tiene químicos, se contamina el agua, se usa agua en lugares donde no hay agua. Pero justamente la búsqueda es de tecnologías que no tengan estos impactos ambientales y que permitan obtener gas sin la contaminación, con reciclaje de agua y con otros esquemas y en lugares donde no haya población cercana”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr