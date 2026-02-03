La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México tiene que garantizar la soberanía energética, especialmente del gas y fuentes renovables, pues 75% del gas que se consume en el país proviene de Estados Unidos.

“México tiene que avanzar también en el tema del gas y las fuentes renovables de energía que nos permiten que se produzca aquí lo que se consume aquí. Por lo menos en un porcentaje mayor que el que tenemos ahora. Eso es fundamental y eso es parte de lo que vamos a presentar este mes”, aseguró.

Durante la conferencia matutina de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional explicó que hay un incremento del gas debido a las heladas en Estados Unidos, por lo que el gobierno federal, desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca la soberanía energética.

“Parte de lo que tenemos que plantear es la defensa de la soberanía es muy amplia. Una de ellas es la soberanía energética, nosotros dependemos al menos 75% del gas que consumimos viene de Estados Unidos. Ya la mayor parte de la gasolina la producimos aquí gracias al mejoramiento de todas las refinerías”, señaló.

