Senadora que asisten a la plenaria de la bancada de Morena estacionaron sus vehículos sobre la calle de Donceles, en el Centro Histórico, pese a que está prohibido.

Oscar Palomera Cano, secretario general de Servicios Administrativos del Senado, dirigió un escrito al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, , para que los vehículos no sean sancionados ni les coloquen inmovilizadores.

Además, solicitó disponer de seis motociclistas para escoltar a los senadores en su traslado de la vieja sede de la plenaria de Morena, hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se instalará el nuevo periodo ordinario de sesiones.

Elementos de Tránsito de la Ciudad de México que hacían su recorrido por el Centro Histórico pidieron mover los vehículos y personal de resguardo mostró el oficio dirigido al jefe de la Policía Capitalina.

Minutos después, los choferes de los senadores retiraron sus vehículos.

Senadores piden estacionarse en lugar prohibido. Foto: Víctor Gamboa / EL UNIVERASAL
