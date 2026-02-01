Más Información
Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen
Encerrados “a piedra y lodo” en la vieja casona de Xicoténcatl, senadoras y senadores de Morena dieron inicio a su reunión plenaria previa al arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.
A diferencia de otras plenarias, en esta ocasión solo se trata de un desayuno, al que solo asisten la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Esthela Damián.
La reunión se lleva a cabo a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación.
Personal de resguardo del Senado bloquearon con vallas metálicas los accesos y las banquetas para impedir el paso de los reporteros.
El coordinador de la bancada morenista, Adán Augusto López, mandó a comprar el desayuno en el restaurante "El Cardenal", cercano a la sede alterna del Senado.
Los alimentos llegaron en contenedores que fueron trasladados en "diablitos", pero debido a que la acera estaba bloqueada, se le cayó al pavimento una canasta de pan.
