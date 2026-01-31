La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, destacó las reuniones de trabajo y foros nacionales que ha realizado la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Durante su participación en la reunión plenaria de los diputados de Morena, en San Lázaro, dijo que dicho mecanismo asegura que la iniciativa que se presentará en los próximos días, estará legitimada por la sociedad.

“Hay claridad en los tiempos, el Congreso tendrá su momento soberano para debatir y votar con todas las fuerzas representadas, pero con estos encuentros avanzamos en asegurar que la iniciativa que llegue sus curules, no venga de un escritorio, sino que esté nutrida y legitimada por la voz del pueblo. Vamos por un sistema donde la voz de la gente se escuche fuerte, y dicte el rumbo del país”, expresó.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, asiste a reunión plenaria de Morena en San Lázaro (31/01/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

La titular de Segob detalló que se realizaron 63 audiencias públicas en todo el país, y se reunieron mil 353 propuestas, para demostrar que “nuestra prioridad es el diálogo abierto de todos los sectores de la sociedad”.

“Buscamos consolidar la democracia participativa para que el pueblo sea el protagonista de la vida pública, que las presidencias municipales y gobiernos de los estados promuevan la participación directa de la población, mediante consulta, que los proyectos y acciones más importantes para las comunidades se voten”, subrayó.

