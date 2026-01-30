La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, aseguró que la reforma electoral debe terminar con los legisladores de escritorio y propiciar que quienes sean electos caminen por el país y sean más de territorio, así como eliminar a quienes llegan al Congreso de la Unión por “cuotas y cuates”.

Subrayó que una de las aspiraciones de la población es que con la Reforma Electoral no sólo se reduzcan los gastos en esta materia, sino que senadoras, senadores, diputadas y diputados hagan trabajo territorial y estén cerca de la gente.

Es decir, precisó, que el trabajo de los legisladores sea de “menos escritorio y más territorio. Entonces, esto es lo que se tiene que demostrar, que haya menos gastos, que haya una política de austeridad. Y eso es lo que ha pedido la gente. Entonces, la idea de esta reforma parte de estos aspectos”.

La senadora por Morena consideró que desde hace tiempo ha habido una aspiración para que se dé una reforma al sistema electoral del país, además de que esto es parte del “sentir” ciudadano, pues, por ejemplo, el Poder Legislativo “nunca ha sido bien visto, desafortunadamente”.

Por ello, enfatizó que las y los legisladores tienen un papel importante en su trabajo por darle prestigio a este órgano.

Recordó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha enfatizado que haya austeridad en el tema electoral, pero también que se fortalezca la democracia para que todos tengan un espacio de participación y no en ello no haya “cuotas y cuates”.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República subrayó que, en este mismo tema debe haber consensos para lograr una reforma al sistema electoral del país, por lo que se pronunció porque haya diálogo para alcanzar los acuerdos que se requieren.

