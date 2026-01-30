Más Información

En la frontera con Estados Unidos y en medio de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra migrantes, la presidenta aseguró que para “los puentes siempre son mejor que los muros” y que tender puentes es un principio fundamental de la autollamada Cuarta Transformación.

Al encabezar la inauguración del , primera etapa, en Tijuana, ubicado a un par de metros de la frontera, la mandataria federal dedicó un mensaje especial a las y los mexicanos que viven del otro lado de la frontera, a quienes calificó como “héroes y heroínas de la patria”.

“Hoy que estamos en la frontera, cerrar con tres pensamientos. El primero. Un abrazo con todo nuestro cariño, todas las paisanas y paisanos que están del otro lado de la frontera. Los queremos, son héroes y heroínas de la patria que nunca se nos olvide ellos”, expresó.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia desde Tijuana, Baja California (30/01/2026). Foto: Aimee Melo / EL UNIVERSAL
Sheinbaum destacó la aportación de la comunidad mexicana a la economía estadounidense, particularmente en California, estado que —dijo— no sería lo que es sin el trabajo de los migrantes mexicanos.

“California está aquí a un lado. Dicen que ya es la cuarta economía del mundo si se tomara California como un país. Pues California no sería lo que es si no fuera por los paisanos, por las mexicanas y las mexicanas que trabajan del otro lado de la zona”, afirmó.

En su mensaje, la Presidenta subrayó que la relación entre México y Estados Unidos debe construirse desde el diálogo y la cooperación, no desde la división, al remarcar que los muros no representan los valores del pueblo mexicano.

“Lo segundo para las y los mexicanos, los puentes siempre son mejor que los muros. Siempre tender puentes es nuestro principio”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo también hizo un llamado a mantener los valores que, dijo, definen a México, como la fraternidad, el amor al prójimo y el compromiso con la justicia social y la soberanía nacional.

“Y lo tercero por encima de todo nuestros valores. Nuestros valores. El valor de las mexicanas y de los mexicanos es la fraternidad. Es el amor al prójimo. Siempre”, señaló.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia desde Tijuana, Baja California (30/01/2026). Foto: Aimee Melo / EL UNIVERSAL
La mandataria enumeró lo que consideró los pilares afectivos del pueblo mexicano: “el amor al prójimo, el amor a la familia, el amor a la naturaleza y el amor a la patria”, y enfatizó que estos principios han guiado históricamente las luchas del país.

“Siempre el pueblo de México luchará, como lo ha hecho a lo largo de su historia por la soberanía, por la independencia, por la justicia social, por la democracia y por la libertad, y siempre con un profundo amor al pueblo”, expresó.

Desde Tijuana, Sheinbaum cerró su mensaje con un llamado al orgullo nacional, al afirmar que México es una nación libre y soberana.

“Así que desde aquí podemos decir con orgullo, con mucho orgullo, México es un país libre, independiente y soberano. ¡Que viva Tijuana! ¡Que viva Baja California! ¡Que viva México! ¡Que viva México!”, concluyó.

