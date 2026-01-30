La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves una nueva llamada telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump, en la que ambos coincidieron en que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad “va muy bien”.

Además de reiterar su disposición para seguir avanzando en la relación bilateral, particularmente en temas comerciales vinculados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia matutina del 29 de enero en Palacio Nacional, la Titular del Ejecutivo federal informó que la conversación tuvo una duración aproximada de 40 minutos y se desarrolló en un tono “agradable y cordial”.

En la conversación, la Presidenta dijo que saludó a Melania, esposa del mandatario Trump. Foto: AP

Se trató de la llamada número 16 que la Mandataria sostiene con el presidente estadounidense desde el inicio de su administración.

“Sobre temas de seguridad coincidimos que vamos muy bien”, afirmó Sheinbaum Pardo, al señalar que ambos jefes de Estado intercambiaron puntos de vista sobre diversos asuntos de la agenda bilateral y acordaron dar seguimiento a los trabajos que realizan sus respectivos equipos.

Sheinbaum Pardo relató que, mientras sostenían la llamada, se integró a la conversación la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, a quien tuvo oportunidad de saludar.

“También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”, escribió más tarde la Mandataria en sus redes sociales.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su llamada con Claudia Sheinbaum fue “muy productiva”.

“Salió muy bien para ambos países. Gran parte de la reunión se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Volveremos a hablar pronto y, en última instancia, organizaremos reuniones en nuestros respectivos países”, posteó en Truth Social.

Trump aseguró que “México tiene una líder maravillosa y muy inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”.

Durante el encuentro con medios de comunicación de este jueves, la Presidenta aclaró que, en lo que respecta al T-MEC, no hubo modificaciones concretas tras la llamada con Trump, y que la revisión del acuerdo comercial se mantiene en los términos actuales.

“En la conversación no hubo nada adicional, estuvo de acuerdo conmigo en que vamos avanzando en el entendimiento general que tenemos”, señaló.

Explicó que el gobierno de Estados Unidos ha manifestado interés en fortalecer las reglas de origen del tratado, particularmente en sectores estratégicos, como el automotriz, aunque precisó que no existe ningún acuerdo cerrado hasta el momento.

Añadió que este planteamiento ya fue expuesto al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, quien viajará a Washington la próxima semana para continuar con las conversaciones.

Sheinbaum Pardo destacó que, pese a los planteamientos, Estados Unidos reconoce que el T-MEC con México es uno de los mejores tratados comerciales a nivel mundial, y que las negociaciones avanzan de manera positiva, tanto en el tema de tarifas como en las llamadas barreras no arancelarias.

En cuanto a la industria automotriz, la Mandataria indicó que este sector fue abordado tanto en la llamada con Trump como en la reunión que sostuvo el miércoles con directivos del ramo. Explicó que el objetivo del gobierno mexicano es evitar la pérdida de producción de autopartes y facilitar que otras empresas puedan absorber esas operaciones, además de acompañar a los trabajadores que pudieran verse afectados.

Detalló que también se trabaja con las armadoras para agilizar cruces aduaneros, acelerar la devolución del IVA y definir con anticipación normas ambientales para vehículos, algunas de las cuales vencerán en 2027. Para dar seguimiento a estos planteamientos, anunció la creación de una comisión intersecretarial.

Sobre Canadá y la postura que ha tenido el primer ministro Mark Carney, Sheinbaum Pardo indicó que durante la llamada se reiteró la vigencia del acuerdo trilateral, pese a los comentarios recientes del presidente Trump sobre una posible influencia canadiense en la revisión del T-MEC.

En materia de seguridad, la Presidenta enfatizó que no se abordó el tema de la detención de Ryan Wedding, luego de que The Wall Street Journal publicara que fue capturado en una operación secreta del FBI en México. Aclaró que tampoco hubo insistencia por parte de Trump en una intervención terrestre de fuerzas estadounidenses contra cárteles del narcotráfico.

“Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de fuerzas federales de Estados Unidos en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas, eso tiene que quedar muy claro”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo subrayó que el propio artículo del diario estadounidense reconoce la colaboración de las autoridades mexicanas en el proceso. “Si leen bien la nota del Wall Street Journal, ahí dice claramente que México, el gabinete de seguridad, incluso incautó algunos de sus bienes”, afirmó.

Reiteró que ambos gobiernos coinciden en que hay avances sustanciales en seguridad y destacó que fuerzas mexicanas han detenido a personas consideradas entre las más buscadas por Estados Unidos.

Finalmente, la Presidenta reveló que Trump la invitó a visitar la Unión Americana, aunque no se estableció una fecha específica, y aseguró que mantendrán la comunicación para dar seguimiento a los acuerdos y reuniones de sus respectivos equipos.