La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México y Estados Unidos mantienen reuniones sobre la disponibilidad y uso de minerales críticos. Añadió que más adelante, el país tomará decisiones soberanas sobre estos recursos.

“Estamos asistiendo a las reuniones. Todavía no hay alguna solicitud, sino que sencillamente se tocan los temas relacionados con la disponibilidad de los materiales críticos en el mundo. Entonces, estamos asistiendo a las reuniones y ya en su momento con una decisión soberana tomaremos nuestra propia decisión sobre este tema”, indicó.

Durante la conferencia matutina del jueves 29 de enero, la Jefa del Ejecutivo aclaró que hoy no habló con el presidente Donald Trump sobre este tema. Sin embargo, detalló que México participó en una reunión convocada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Lee también Sheinbaum habla sobre llamada telefónica con Trump; estos fueron los temas que abordaron

“México fue invitado, el secretario de Hacienda fue invitado. Hay una reunión sobre este tema la próxima semana con el departamento de Estado, a la que están convocando también no solamente a México, sino también a otros países”, dijo.

En Palacio Nacional, la Mandataria explicó que se les denomina minerales críticos porque son indispensables para la producción de vehículos, aparatos electrónicos, de inteligencia artificial, equipos de fuentes renovables de energía, al igual que también las llamadas tierras raras, que son elementos que están en una zona de la tabla periódica. Mencionó que la concentración de minas de minerales críticos está en ciertos lugares del mundo, nada más.

“Lo que se está buscando es que haya mucho mayor certeza y garantía de que todo el mundo va a tener acceso a esos minerales críticos y que no va a ser un problema para la producción de vehículos desde todos los demás equipos”, dijo al agregar que actualmente la plata está en los minerales críticos.

Lee también Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Afirmó que México es el principal productor de plata del mundo y Zacatecas es el estado con mayor producción de plata en nuestro país: “Son reuniones que se están teniendo. Obviamente, como dice nuestra Constitución, la propiedad de los minerales en el país es de la nación y pueden concesionar las minas”.

En particular hay algunos que es el estado quien tiene la atribución exclusiva, como es el caso del litio que se puso en la ley durante el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recordó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr