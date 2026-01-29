La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una llamada este jueves con el mandatario estadounidense Donald Trump, con quien coincidió que en temas de seguridad “vamos muy bien”.

En su conferencia mañanera de este 29 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que la llamada duró alrededor de 40 minutos, y fue agradable y cordial.

“Sobre temas de seguridad coincidimos que vamos muy bien”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

Señaló que también se habló de “varios temas”, entre ellos el T-MEC. Trump buscó seguir con la conversación, indicó.

Esta sería la llamada 16 entre la Mandataria mexicana y el presidente estadounidense.

“Hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando”, comentó la titular del Ejecutivo federal.

Contó que mientras mantenían la conversación, llegó la primera dama, Melania Trump, a quien tuvo oportunidad de saludar.

Previamente, en sus redes sociales, la Presidenta indicó que la conversación fue “productiva y cordial”: “Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral”.

“Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”, escribió.

