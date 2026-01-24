Sheinbaum marca límites ante amenazas de Trump sobre acciones contra el narco; "México negocia con EU, pero no se subordina"

En medio de la tensión generada por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que eventuales ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico podrían alcanzar “cualquier lugar”, incluido México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno mantiene una relación de negociación con el país vecino del norte, pero sin subordinación.

Durante la entrega de viviendas en Reynosa, Tamaulipas, la Mandataria subrayó que México es un país libre, independiente y soberano, y señaló que ese principio adquiere un significado particular en una región históricamente marcada por la relación bilateral con Estados Unidos. El acto contó con la presencia del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

“(…) decirles que México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano. Y aquí en esta frontera es todavía más simbólico decirlo”, expresó Sheinbaum ante los asistentes.

Lee también Presidenta del Sistema Anticorrupción llama a gobernadora Marina del Pilar a separarse del cargo

Presidenta Claudia Sheinbaum en Reynosa, Tamaulipas. 24/1/2026 Foto: Salador Corona

Cooperación sin injerencia, afirma presidenta

La presidenta sostuvo que su administración apuesta por la negociación y la cooperación internacional, pero estableciendo límites claros frente a cualquier intento de injerencia en asuntos internos del país.

“Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos”, afirmó, sin hacer una referencia directa a las declaraciones del mandatario estadounidense.

Trump señala que su gobierno intensificará acciones contra el narco

El posicionamiento de Sheinbaum se dio luego de que Donald Trump aseguró, en una entrevista con The New York Post, que su gobierno está dispuesto a intensificar acciones directas contra los cárteles del narcotráfico, incluso fuera del territorio estadounidense.

“Vamos a atacar a los cárteles. Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos”, señaló el republicano, al advertir que dichas operaciones podrían impactar a México, Centroamérica y Sudamérica.

En ese contexto, la presidenta aprovechó su mensaje para reiterar los principios que, dijo, guían a la llamada Cuarta Transformación, enfocados en la justicia social y el bienestar de la población.

“Nuestro deber, como decía Morelos, es uno: la felicidad del pueblo de México”, dice Sheinbaum

“Seguimos luchando por justicia social, por hacer realidad el bienestar, porque dije que hay dos palabras en la cuarta transformación: justicia y bienestar”, sostuvo.

Sheinbaum señaló que esos principios se reflejan en políticas públicas como los programas sociales, la construcción de viviendas y el aumento al salario mínimo.

“Por eso son viviendas para el bienestar, por eso los programas para el bienestar, por eso aumentamos el salario mínimo para el bienestar del pueblo de México. Esa es la gran diferencia entre el pasado y la cuarta transformación”, remarcó.

Para cerrar su discurso, la mandataria recurrió al ideario de José María Morelos y Pavón, al señalar que el objetivo central de su gobierno se centra en mejorar las condiciones de vida de la población.

“Nuestro deber, como decía Morelos, es uno: la felicidad del pueblo de México”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/