La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los gobernantes “a vivir en la justa medianía” y reiteró que en la cuarta transformación “no debe haber nada de corrupción”, al encabezar la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en el estado de Veracruz.

Durante su mensaje, Sheinbaum sostuvo que México soportó seis sexenios del periodo neoliberal, los cuales, de acuerdo con su postura, profundizaron desigualdades sociales y debilitaron la confianza ciudadana en las instituciones.

En ese contexto, recordó a expresidentes que gobernaron en ese lapso, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, cuyos nombres generaron reacciones de desaprobación entre los asistentes.

Lee también: El "Hallazgo de la Década": Sheinbaum revela la Tumba 10 de Huitzo; joya inédita del mundo zapoteco

“Los gobernantes, a vivir en la justa medianía. No debe haber corrupción en la cuarta transformación, nada de corrupción, y hay que regresarle al pueblo lo que es del pueblo, el recurso del pueblo es sagrado”, expresó la mandataria, al subrayar que el dinero público solo debe utilizarse con fines sociales.

La Mandataria comentó que los programas sociales antes solo llegaban cuando había elecciones: "Regalaban cosas, prometían más, nunca cumplían (...)".

"Son derechos del pueblo de México. Antes eran migajas que daban los gobiernos del pasado. Ahora son derechos que están establecidos en la Constitución de la República", declaró.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Veracruz (23/01/2026). Foto: Presidencia

La presidenta enfatizó que los recursos del Estado se canalizan exclusivamente “en obras públicas y en programas de bienestar, educación, salud, vivienda, en los derechos del pueblo de México”, de acuerdo con su declaración ante beneficiarias y autoridades locales.

Inversión pública y llamado a la igualdad

En su intervención, Sheinbaum también llamó a rechazar prácticas de machismo y racismo, al señalar que “tenemos que reconocernos como iguales”, en referencia a la construcción de una sociedad más incluyente y con equidad.

Asimismo, informó que en Veracruz se destina una inversión de 20 mil millones de pesos para diversas obras de infraestructura. La gobernadora del estado, Rocío Nahle, agradeció el respaldo del gobierno federal para la población veracruzana, incluido el apoyo ante la contingencia por las lluvias registradas en octubre del año pasado.

Por su parte, Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, destacó acciones como la reconstrucción de carreteras, rehabilitación de puentes, construcción de caminos artesanales y el programa de bacheo intensivo, las cuales, según expuso, fortalecen la conectividad y el desarrollo regional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc