La presidenta informó del hallazgo de la tumba 10 de Huitzo, en los Valles Centrales de .

En su conferencia mañanera de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de , Sheinbaum Pardo la calificó como "una belleza" e indicó que este descubrimiento se debió a una denuncia anónima por saqueo, realizada en 2025.

Señaló que este hallazgo es algo extraordinario, orgullo de los mexicanos y grandeza de México.

"Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México, por el nivel de conservación e información que aporta", dijo.

"Es una tumba zapoteca del clásico tardío, 600 antes de nuestra era, y destaca por su arquitectura monumental, entrada decorada con un búho", dijo de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El INAH indicó que el búho que adorna la entrada hace alusión a la noche, la muerte y el poder, y debajo del pico se resguarda el rostro pintado de un zapoteco, al que posiblemente estuvo dedicada la tumba. La entrada está flanqueada por jambas labradas con figuras femeninas y masculinas, quizá ancestros enterrados en la tumba.

Por dentro, una cámara contiene un friso sobre un dintel de diferentes lapidas de piedra grabadas con nombres calendáricos, y al fondo una cámara funeraria con procesión de personajes.

