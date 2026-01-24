Más Información

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en entrevista al medio The New York Post que los "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluidos , América Central y América del Sur.

"Vamos a atacar a los cárteles", dijo en una entrevista exclusiva en la Oficina Oval el viernes.

"Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles", declaró.

Cuando se le preguntó si esos ataques podrían ocurrir en cualquier lugar, incluso en tierras de México, Venezuela y Colombia, el presidente respondió: "Podría ser en cualquier lugar".

mcc

