Más Información
Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México
VIDEO: Agentes federales matan a otra persona en medio de redadas en Minneapolis; "sospechoso estaba armado", dice DHS
Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice
Embajada de EU en México advierte por cruces ilegales; hay "drones avanzados" patrullando la frontera sur, señala
Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México
Presentan Frente Nacional de Personas Juzgadoras; Yasmín Esquivel pide posponer elección judicial 2027
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en entrevista al medio The New York Post que los ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluidos México, América Central y América del Sur.
"Vamos a atacar a los cárteles", dijo en una entrevista exclusiva en la Oficina Oval el viernes.
"Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles", declaró.
Lee también Trump: 365 días de asedio a México y el porqué de una intervención
Cuando se le preguntó si esos ataques podrían ocurrir en cualquier lugar, incluso en tierras de México, Venezuela y Colombia, el presidente respondió: "Podría ser en cualquier lugar".
VIDEO: Agentes federales matan a otra persona en medio de redadas en Minneapolis; "sospechoso estaba armado", dice DHS
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]