Más Información

México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero, asegura Monreal; "se va a cuidar todo el procedimiento", señala

No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero, asegura Monreal; "se va a cuidar todo el procedimiento", señala

Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima

Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima

PT defiende postura sobre reforma electoral; “dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos”, asegura

PT defiende postura sobre reforma electoral; “dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos”, asegura

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

“Nos sentimos solos y a la deriva”; mexicanos en EU, con incertidumbre a un año de Donald Trump en la Presidencia

“Nos sentimos solos y a la deriva”; mexicanos en EU, con incertidumbre a un año de Donald Trump en la Presidencia

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

Trump dice que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela; "María, quizás podamos hacerlo"

Trump dice que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela; "María, quizás podamos hacerlo"

Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

El presidente estadounidense, , insistió en que frenarán la droga por tierra.

Durante una conferencia de prensa en la , el mandatario declaró que "hemos retirado casi 100% de la droga que llega por el agua. En breve, comenzaremos a hacerlo con las que vienen por tierra. Sabemos exactamente de dónde vienen".

En el mes, dijo que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.

Lee también

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo entonces en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.

A inicios de la semana pasada, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el mandatario Trump, quien había insistido en su intención de realizar acciones militares terrestres contra los cárteles mexicanos.

Las autoridades mexicanas han descartado de manera reiterada la posibilidad de una acción unilateral estadounidense en México y han mostrado su disposición a colaborar con Washington en materia de seguridad, pero con respeto a la soberanía.

Lee también

Esa postura fue ratificada en la conversación telefónica que sostuvieron el 15 de enero el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que coincidieron en que es necesario “hacer más” para enfrentar las “amenazas compartidas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Sin CURP biométrica en 2026: estos son los trámites que ya NO podrás hacer. Foto: Especial

¿Aún no tienes CURP biométrica? Estos trámites se bloquearán en 2026

Visa americana H-2A. Foto: iStock

¿Quieres trabajar en Estados Unidos en 2026? Requisitos y pasos para obtener la visa del campo

Visa americana. Foto: iStock

A partir del 21 de enero: Quiénes deberán pagar hasta $15,000 dólares para obtener la visa americana de turista

Nueva York. iStock/AndreaAstes

Lo que no te dicen antes de viajar a Nueva York: Errores que arruinan tu experiencia

¿Un nuevo asteroide amenaza con impactar contra la Tierra en San Valentín? Esto dice la NASA. Foto: CANVA

¿Un nuevo asteroide amenaza con impactar contra la Tierra en San Valentín? Esto dice la NASA