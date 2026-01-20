El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que frenarán la droga por tierra.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario declaró que "hemos retirado casi 100% de la droga que llega por el agua. En breve, comenzaremos a hacerlo con las que vienen por tierra. Sabemos exactamente de dónde vienen".

En el mes, dijo que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.

Lee también Trump dice haber perdido "mucho respeto" por Noruega; asegura que "ellos controlan el Premio Nobel"

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo entonces en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.

A inicios de la semana pasada, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el mandatario Trump, quien había insistido en su intención de realizar acciones militares terrestres contra los cárteles mexicanos.

Las autoridades mexicanas han descartado de manera reiterada la posibilidad de una acción unilateral estadounidense en México y han mostrado su disposición a colaborar con Washington en materia de seguridad, pero con respeto a la soberanía.

Lee también Trump descarta acudir a la cumbre especial del G7 en París; cuestiona la permanencia de Macron en el poder

Esa postura fue ratificada en la conversación telefónica que sostuvieron el 15 de enero el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que coincidieron en que es necesario “hacer más” para enfrentar las “amenazas compartidas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv