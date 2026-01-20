Más Información
México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos
Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista
Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado
No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero, asegura Monreal; "se va a cuidar todo el procedimiento", señala
Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima
PT defiende postura sobre reforma electoral; “dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos”, asegura
“Nos sentimos solos y a la deriva”; mexicanos en EU, con incertidumbre a un año de Donald Trump en la Presidencia
Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP
Trump dice que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela; "María, quizás podamos hacerlo"
El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que frenarán la droga por tierra.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario declaró que "hemos retirado casi 100% de la droga que llega por el agua. En breve, comenzaremos a hacerlo con las que vienen por tierra. Sabemos exactamente de dónde vienen".
En el mes, dijo que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.
Lee también Trump dice haber perdido "mucho respeto" por Noruega; asegura que "ellos controlan el Premio Nobel"
“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo entonces en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.
A inicios de la semana pasada, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el mandatario Trump, quien había insistido en su intención de realizar acciones militares terrestres contra los cárteles mexicanos.
Las autoridades mexicanas han descartado de manera reiterada la posibilidad de una acción unilateral estadounidense en México y han mostrado su disposición a colaborar con Washington en materia de seguridad, pero con respeto a la soberanía.
Lee también Trump descarta acudir a la cumbre especial del G7 en París; cuestiona la permanencia de Macron en el poder
Esa postura fue ratificada en la conversación telefónica que sostuvieron el 15 de enero el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que coincidieron en que es necesario “hacer más” para enfrentar las “amenazas compartidas”.
Primer ministro de Canadá declara muerto el "viejo orden mundial", ante amenazas de Trump; pide unión frente a "las grandes potencias"
desa/rmlgv
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]