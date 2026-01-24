Más Información
Agentes federales dispararon a otra persona en Minneapolis en medio de la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump, dijo el sábado el gobernador Tim Walz.
Walz, demócrata, declaró en redes sociales que había estado en contacto con la Casa Blanca tras el tiroteo. Exhortó al presidente Donald Trump a poner fin a la represión en su estado. Los detalles del tiroteo no se aclararon de inmediato.
El viernes, miles de manifestantes que protestaban contra la represión a los inmigrantes llenaron las calles de la ciudad en un clima gélido, pidiendo a las fuerzas del orden federales que se fueran.
Los manifestantes se han reunido a diario en las Ciudades Gemelas desde el 7 de enero, cuando Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos, fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Agentes federales del orden se han enfrentado repetidamente a miembros de la comunidad y activistas que rastrean sus movimientos.
