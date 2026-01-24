Más Información

Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" si hace acuerdo comercial con China; "Carney está muy equivocado", dice

EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice

Tormenta invernal obliga a cancelar más de 9 mil vuelos en EU; 140 millones de personas están bajo alerta

Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México

Sheinbaum entrega Viviendas del Bienestar en Veracruz; Infonavit denuncia irregularidades en créditos

La plata brilla más que nunca; dispara acciones de mineras mexicanas

Tras captura de "El Botox", realizan cateos en 21 inmuebles en localidad de Cenobio Moreno, Michoacán; aseguran droga, armas y radios

Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos

Presentan Frente Nacional de Personas Juzgadoras; Yasmín Esquivel pide posponer elección judicial 2027

Papa León XIV advierte sobre peligro de los algoritmos por "falta de transparencia" en su creación; plantea alfabetización digital

Concluye otra ronda de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EU en Abu Dabi; seguirán "posiblemente a partir de la próxima semana": Zelensky

Agentes federales dispararon a otra persona en en medio de la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump, dijo el sábado el gobernador Tim Walz.

Walz, demócrata, declaró en redes sociales que había estado en contacto con la Casa Blanca tras el tiroteo. Exhortó al presidente Donald Trump a poner fin a la represión en su estado. Los detalles del tiroteo no se aclararon de inmediato.

El viernes, miles de manifestantes que protestaban contra la represión a los inmigrantes llenaron las calles de la ciudad en un clima gélido, pidiendo a las fuerzas del orden federales que se fueran.

Los manifestantes se han reunido a diario en las Ciudades Gemelas desde el 7 de enero, cuando Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos, fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Agentes federales del orden se han enfrentado repetidamente a miembros de la comunidad y activistas que rastrean sus movimientos.

