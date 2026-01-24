Más Información

Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" si hace acuerdo comercial con China; "Carney está muy equivocado", dice

EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice

Tormenta invernal obliga a cancelar más de 9 mil vuelos en EU; 140 millones de personas están bajo alerta

Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México

Sheinbaum entrega Viviendas del Bienestar en Veracruz; Infonavit denuncia irregularidades en créditos

La plata brilla más que nunca; dispara acciones de mineras mexicanas

Tras captura de "El Botox", realizan cateos en 21 inmuebles en localidad de Cenobio Moreno, Michoacán; aseguran droga, armas y radios

Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos

Presentan Frente Nacional de Personas Juzgadoras; Yasmín Esquivel pide posponer elección judicial 2027

Papa León XIV advierte sobre peligro de los algoritmos por "falta de transparencia" en su creación; plantea alfabetización digital

Concluye otra ronda de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EU en Abu Dabi; seguirán "posiblemente a partir de la próxima semana": Zelensky

Una enorme plataforma de perforación petrolera se volcó en la tundra de la vertiente norte de mientras se desplazaba el viernes por la tarde, informaron las autoridades; añadieron que no hubo heridos.

Un pequeño incendio se desató en la plataforma, que operaba en nombre de ConocoPhillips Alaska, según funcionarios de la compañía, quienes dijeron que estaba "viajando sobre una carretera de hielo" cuando se cayó alrededor de las 4:45 p.m. del viernes.

A su vez, la empresa internacional de perforación y producción de petróleo y gas informó que el incendio está contenido y controlado.

El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, escribió en las redes sociales que ha “estado en contacto con los líderes de ConocoPhillips” y que hasta ahora “parece haber un daño mínimo al medio ambiente”.

ConocoPhillips, con sede en Houston, Texas, estaba “trabajando en planes para recuperar la plataforma”, escribió.

