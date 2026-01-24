Una enorme plataforma de perforación petrolera se volcó en la tundra de la vertiente norte de Alaska mientras se desplazaba el viernes por la tarde, informaron las autoridades; añadieron que no hubo heridos.

Un pequeño incendio se desató en la plataforma, que operaba en nombre de ConocoPhillips Alaska, según funcionarios de la compañía, quienes dijeron que estaba "viajando sobre una carretera de hielo" cuando se cayó alrededor de las 4:45 p.m. del viernes.

A su vez, la empresa internacional de perforación y producción de petróleo y gas informó que el incendio está contenido y controlado.

El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, escribió en las redes sociales que ha “estado en contacto con los líderes de ConocoPhillips” y que hasta ahora “parece haber un daño mínimo al medio ambiente”.

ConocoPhillips, con sede en Houston, Texas, estaba “trabajando en planes para recuperar la plataforma”, escribió.

