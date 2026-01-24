Más Información
Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" si hace acuerdo comercial con China; "Carney está muy equivocado", dice
EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice
Tormenta invernal obliga a cancelar más de 9 mil vuelos en EU; 140 millones de personas están bajo alerta
Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México
Sheinbaum entrega Viviendas del Bienestar en Veracruz; Infonavit denuncia irregularidades en créditos
Tras captura de "El Botox", realizan cateos en 21 inmuebles en localidad de Cenobio Moreno, Michoacán; aseguran droga, armas y radios
Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos
Presentan Frente Nacional de Personas Juzgadoras; Yasmín Esquivel pide posponer elección judicial 2027
Papa León XIV advierte sobre peligro de los algoritmos por "falta de transparencia" en su creación; plantea alfabetización digital
Una enorme plataforma de perforación petrolera se volcó en la tundra de la vertiente norte de Alaska mientras se desplazaba el viernes por la tarde, informaron las autoridades; añadieron que no hubo heridos.
Un pequeño incendio se desató en la plataforma, que operaba en nombre de ConocoPhillips Alaska, según funcionarios de la compañía, quienes dijeron que estaba "viajando sobre una carretera de hielo" cuando se cayó alrededor de las 4:45 p.m. del viernes.
A su vez, la empresa internacional de perforación y producción de petróleo y gas informó que el incendio está contenido y controlado.
El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, escribió en las redes sociales que ha “estado en contacto con los líderes de ConocoPhillips” y que hasta ahora “parece haber un daño mínimo al medio ambiente”.
ConocoPhillips, con sede en Houston, Texas, estaba “trabajando en planes para recuperar la plataforma”, escribió.
Lee también Explosión de gas e incendio en edificio residencial del Bronx; hay al menos un muerto y 14 heridos
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]