Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" si hace acuerdo comercial con China; "Carney está muy equivocado", dice

EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice

Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México

Tormenta amenaza a EU; México, en alerta

Sheinbaum entrega Viviendas del Bienestar en Veracruz; Infonavit denuncia irregularidades en créditos

Ryan James Wedding, “El Chapo canadiense”, de enarbolar el olimpismo a liderar el crimen

Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos

Tras captura de "El Botox", realizan cateos en 21 inmuebles en localidad de Cenobio Moreno, Michoacán; aseguran droga, armas y radios

Presentan Frente Nacional de Personas Juzgadoras; Yasmín Esquivel pide posponer elección judicial 2027

Concluye otra ronda de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EU en Abu Dabi; seguirán "posiblemente a partir de la próxima semana": Zelensky

La plata brilla más que nunca; dispara acciones de mineras mexicanas

Una explosión de gas lanzó fuego en los pisos superiores de un edificio en la ciudad de , causando la muerte de una persona y heridas a otras 14, mientras las llegaban al punto de congelación durante la noche.

Los bomberos respondieron poco antes de las 12:30 a.m. al edificio de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York en el Bronx, donde se vio a personas asomándose por las ventanas pidiendo ayuda mientras las llamas envolvían partes de los pisos superiores, declararon autoridades.

El jefe del Departamento, John Esposito, indicó que los bomberos estaban investigando informes de un olor a gas en los pisos 15 y 16 cuando ocurrió la explosión. Señaló que hubo daños estructurales importantes en alrededor de una docena de apartamentos y fuegos en 10 apartamentos en los pisos 16 y 17.

Por el momento se desconocía qué causó el incendio. Las autoridades no divulgaron de inmediato información sobre la persona que murió. Otra persona, apuntaron, resultó gravemente herida, cinco tenían heridas serias y ocho tenían heridas leves.

Más de 200 bomberos y efectivos de los servicios de emergencia trabajaban en el lugar del incendio, agregó el departamento de bomberos. Las autoridades indicaron que el edificio estaba siendo renovado y que el trabajo en el sistema de gas natural había sido completado e inspeccionado. La causa de la explosión estaba bajo investigación.

"Es una tragedia increíble. Enviamos todos nuestros pensamientos a las familias involucradas", señaló Leila Bozorg, vicealcaldesa de vivienda y planificación, en una conferencia de prensa matutina.

"Hubo heridos. Fue una noche muy, muy difícil en una noche muy fría, lo que causó aún más dificultad", expresó la comisionada de Bomberos Lillian Bonsignore.

En un video publicado en internet se podía ver cómo las llamas envolvían parte de los pisos superiores del edificio. Las autoridades establecieron un centro de recepción en una escuela cerca del edificio y la Cruz Roja estaba allí para ayudar a proporcionar alojamiento y otras necesidades.

Alrededor de medio millón de neoyorquinos viven en edificios antiguos administrados por la autoridad de vivienda de la ciudad, conocida como NYCHA, que es la más grande del país. Muchos de los inmuebles datan de las décadas de 1940, 50 y 60. En 2019, se nombró un supervisor federal para abordar problemas crónicos como pintura con plomo, moho y falta de calefacción. Cuando concluyó su mandato de cinco años en 2024, el supervisor, Bart Schwartz, señaló que el problema general para los residentes seguía siendo el "mal estado físico de los edificios de NYCHA".

En octubre, una enorme chimenea de ladrillo de 20 pisos de altura en el costado de un edificio de apartamentos de la autoridad de vivienda en el Bronx colapsó tras una explosión, enviando toneladas de escombros al suelo, pero sorprendentemente nadie resultó lastimado. Las autoridades lo vincularon a una caldera de gas natural.

