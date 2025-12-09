Más Información
Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice
SRE: Buscaremos llegar a un acuerdo con EU por adeudo de agua; vamos a respetar derecho humano al líquido, afirma
Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero
Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene
Defensa: 75 funcionarios tienen protección de la Guardia Nacional; hay 500 agentes desplegados en distintas entidades
SESNSP: Baja 37% el promedio diario de homicidios dolosos en 14 meses; 7 estados concentran 51% del total
Atacan a balazos a subsecretario de Seguridad en Colima; Morentín Ramírez resulta herido pero se encuentra estable
Nueva York. Por lo menos tres personas resultaron levemente heridas en un grave incendio que se propagó este martes en un edificio de apartamentos del barrio Upper West Side, en Manhattan (Nueva York), informó el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY).
El fuego se inició alrededor de las 8:20 hora local (13:20 GMT) en un edificio de seis plantas que se ubica en la calle 107 con Amsterdam Avenue, según el FDNY.
En una rueda de prensa frente a las viviendas, Paul Miano, subjefe del Servicio Médico de Emergencia (EMS) del Departamento de Bomberos, indicó que dos residentes y un bombero han sido trasladados al hospital por lesiones leves.
Lee también Incendio en un club nocturno en India deja al menos 23 muertos; "varios son turistas", afirman autoridades
Además, subrayó que uno de los residentes, que no podía bajar las escaleras por sí solo, fue rescatado por los bomberos y personal paramédico.
El jefe de Operaciones del departamento, Kevin Woods, destacó por su parte que el edificio afectado no estaba protegido adecuadamente contra posibles incendios.
Poco después de las 9:00, el Departamento de Bomberos elevó a 4 el nivel de alerta del incendio, del que aún no se han determinado las causas.
Lee también Suman 160 muertos por el peor incendio en Hong Kong y aún hay 6 personas desaparecidas
El FDNY clasifica los incendios según seis niveles de alarma. El nivel 4 implica un fuego grave que requiere el despliegue de un importante número de unidades y bomberos. Las alarmas 5 y 6 se reservan para incendios extremadamente graves o masivos.
En una imagen difundida por la agencia se puede ver cómo las llamas consumen la azotea y las ventanas de la última planta del edificio, mientras emerge una gran humareda de la parte superior.
Según medios locales, una parte del lado izquierdo de la estructura se derrumbó, lo que derivó en una lluvia de escombros sobre la calle.
Lee también Se registra explosión dentro de vivienda en Lindavista, en la GAM; no se reportan lesionados
El FDNY advirtió en su página web de que es probable que haya personal de emergencia, tráfico y humo en la zona, y el Departamento de Salud de la ciudad aconsejó evitar la exposición al humo cerrando las ventanas y reduciendo la actividad al aire libre.
Por su parte, la Administración de Emergencias de la ciudad dijo en X que ha solicitado autobuses a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) para albergar a los residentes evacuados.
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]