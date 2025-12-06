Al menos 23 personas murieron en el incendio de un club nocturno muy frecuentado del balneario de Goa, en el oeste de India, anunciaron el domingo por la mañana el ministro en jefe Pramod Sawant y otros funcionarios.

Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio, que se desató en una discoteca de Arpora, en el distrito de Goa Norte, según la policía, citada por la agencia Press Trust of India.

"Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa. Un grave incidente de incendio en Arpora ha cobrado la vida de 23 personas", escribió Sawant en X.

Lee también Sube a 13 el número de detenidos por incendio en complejo residencial de Hong Kong; van 151 muertos

Pramod Sawant dijo a los periodistas en el lugar que "tres o cuatro" turistas habían fallecido. Además, explicó que tres personas murieron por quemaduras, mientras que las demás fallecieron por asfixia.

"Visité el lugar del incidente y he ordenado una investigación sobre este suceso", aseguró el ministro.

Y agregó que "los responsables enfrentarán las acciones más estrictas bajo la ley; cualquier negligencia será tratada con firmeza".

Por su parte, el legislador local Michael Lobo anunció una auditoría en sitios similares para evitar que ocurran nuevos accidentes, según la agencia noticiosa PTI.

Lee también Guitarras y panderetas resuenan en el Centro Histórico durante el encuentro de estudiantinas

Goa, una antigua colonia portuguesa en las costas del Mar Arábigo, atrae a millones de turistas cada año con su vida nocturna, playas de arena y ambiente costero relajado.

Medios locales citaron a fuentes policiales diciendo que el incendio pudo haber sido causado por la "explosión de un cilindro", pero que está bajo investigación.

Los incendios son frecuentes en India debido a las deficientes prácticas de construcción, la sobreocupación de inmuebles y la poca adhesión a las normas de seguridad.

En mayo pasado murieron 17 personas en un incendio en un edificio de la ciudad sureña de Hyderabad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft