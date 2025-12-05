Más Información

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que continuará suministrando petróleo a , pese a las impuestas por Estados Unidos a Nueva Delhi.

India está desde hace varios meses bajo presión de Estados Unidos, que le reprocha financiar el esfuerzo bélico ruso en al seguir comprando a Moscú su petróleo a precios particularmente ventajosos.

En agosto, el presidente estadounidense Donald Trump incrementó al 50% los aranceles sobre productos indios.

"Rusia es un proveedor confiable de petróleo, gas, carbón y de todo lo necesario para el desarrollo energético de India", declaró Putin, de visita en Nueva Delhi, donde fue recibido por todo lo alto.

"Estamos preparados para continuar las entregas de petróleo sin interrupción para la economía india", prosiguió ante la prensa, al término de una reunión con el primer ministro indio Narendra Modi.

El primer ministro indio Narendra Modi y el presidente ruso Vladimir Putin se estrechan la mano antes de una reunión en Hyderabad House en Nueva Delhi, India, el 5 de diciembre de 2025. El presidente ruso Putin se encuentra en una visita de estado de dos días a la India y también asistirá a la 23ª Cumbre Anual India-Rusia, donde varios temas internacionales y regionales estarán en la agenda. Foto: EFE
El primer ministro indio Narendra Modi y el presidente ruso Vladimir Putin se estrechan la mano antes de una reunión en Hyderabad House en Nueva Delhi, India, el 5 de diciembre de 2025. El presidente ruso Putin se encuentra en una visita de estado de dos días a la India y también asistirá a la 23ª Cumbre Anual India-Rusia, donde varios temas internacionales y regionales estarán en la agenda. Foto: EFE

Modi califica a Putin de "verdadero amigo"

Sin hacer referencia explícita al petróleo, Modi agradeció a su invitado por "su apoyo inquebrantable" y añadió que "la seguridad energética es un pilar importante y sólido" de su asociación.

Trump ha dicho en varias ocasiones que obtuvo la promesa de Modi de poner fin a sus importaciones de crudo ruso, pero Nueva Delhi nunca lo ha confirmado.

No obstante, sus compras han disminuido, según la plataforma de información comercial Kpler, y varios grupos indios han anunciado que renuncian a abastecerse en Moscú.

Antes de la reunión, Modi calificó a Putin de "verdadero amigo" y expresó confianza en una salida pacífica al conflicto en Ucrania, insistiendo en la necesidad de "retomar el camino de la paz".

El presidente ruso agradeció sus esfuerzos y destacó los vínculos "profundos" y la "gran confianza" en la cooperación militar y técnica con India.

India no ha condenado abiertamente la invasión rusa de Ucrania.

Su primer ministro ha reiterado en numerosas ocasiones su compromiso con un orden mundial "multipolar" y ha resistido las presiones de países occidentales para distanciarse de Rusia.

