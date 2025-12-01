Más Información

Nueva Delhi. Una mujer de la celebró una ceremonia de con el cuerpo de su novio, asesinado por la familia de ella por pertenecer al grupo de los dalits o “intocables” en el sistema de castas hindúes, según informaron este lunes los medios indios, que difundieron imágenes del evento.

El suceso tuvo lugar en la localidad de Nanded, en el estado de Maharashtra, en la zona occidental del país.

, la joven novia de 21 años, explicó a los medios que tras tres años juntos su familia se enteró y como él era un “intocable” se opuso al matrimonio.

En las imágenes difundidas se observa como la joven se aplica en su cabello polvo sindoor, una sustancia roja que las mujeres hindúes casadas se colocan en la raya del cabello como símbolo del matrimonio.

Frente a ella, el cuerpo de su pareja, envuelto en un .

El sistema de castas hindú, arraigado en textos antiguos, históricamente colocaba en la cima a grupos como sacerdotes y eruditos, con otros clasificados según las ocupaciones tradicionales, y a aquellos históricamente fuera del sistema, conocidos como dalits o “intocables”, en la parte inferior, enfrentando una significativa.

Según el censo de 2011, que contabilizó a los dalits, estos comprendían el 16,2 % de la población india. Este nuevo censo tiene como objetivo proporcionar una comprensión integral de la de todas las castas.

El sistema de castas de la India es una jerarquía social compleja que tradicionalmente dividía a la sociedad en grupos basados en el nacimiento y la ocupación familiar. Aunque fue prohibida en la India independiente, sus efectos sociales persisten, contribuyendo a la .

La India no ha contado oficialmente su población total desde 2011, cuando superó los mil 200 millones de habitantes. Las estimaciones actuales sitúan la cifra por encima de los mil 450 millones, y se espera que este próximo censo confirme oficialmente al país asiático como la nación más poblada del mundo, superando a .

Más Información

