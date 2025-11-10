WASHINGTON (AP) — China afirmó el lunes que está cumpliendo con su compromiso de tomar medidas enérgicas contra los productos químicos que pueden utilizarse en la elaboración de fentanilo, un tema clave para el presidente Donald Trump durante las recientes conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, para aliviar una guerra comercial.

Beijing anunció nuevas restricciones de exportación sobre 13 productos químicos "usados en la fabricación de drogas" hacia Estados Unidos, Canadá y México, incluidos aquellos que se utilizan para producir el opioide sintético al que se le atribuyen decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año. Después de reunirse con Xi el mes pasado en Corea del Sur, Trump declaró que China ayudaría a poner fin a la crisis del fentanilo y que él reduciría un arancel relacionado del 20% al 10%.

Esto muestra los vaivenes en la cooperación entre Estados Unidos y China sobre el fentanilo a lo largo de los años y reduce las recientes tensiones después de que Trump lanzó su campaña arancelaria, incluidos impuestos de exportación sobre la principal nación exportadora de ingredientes farmacéuticos, como los productos químicos utilizados para fabricar fentanilo.

"Lo que el gobierno de Trump ha acordado esencialmente con Beijing es que Beijing reinicie lo que estuvo haciendo durante la segunda parte de 2024", antes de que Trump regresara a la Casa Blanca, explicó Vanda Felbab-Brown, investigadora principal sobre la crisis de opioides para la Brookings Institution.

Cuando se le solicitó a la Casa Blanca una respuesta al anuncio de las restricciones de China y si el acuerdo básicamente significa la reanudación de la cooperación con Beijing que se vio interrumpida por la entrada en vigor de los aranceles, la subsecretaria de prensa Anna Kelly dijo que el presidente "ha tomado todas las medidas posibles para frenar el flujo de narcóticos ilícitos hacia nuestro país, desde reforzar la frontera, hasta atacar barcos con drogas y frenar (el flujo de) los precursores del fentanilo".

La cooperación en materia de fentanilo ha sido un punto de conflicto en las relaciones entre Beijing y Washington desde hace mucho tiempo.

Durante el primer mandato de Trump en 2019, Beijing dio un gran paso al restringir el fentanilo y sustancias relacionadas a petición del mandatario estadounidense. Cuando las tensiones aumentaron entre Beijing y Washington por cuestiones de derechos humanos, China comenzó a frenar la cooperación antidrogas en 2020 y formalizó su postura dos años después.

En 2023, Estados Unidos declaró a China como un "importante nación productora de drogas ilícitas" antes de que el entonces presidente Joe Biden se reuniera con Xi en California para alcanzar un acuerdo de cooperación con China.

Beijing ordenó la restricción de sustancias adicionales poco después, incluido otro opioide sintético y productos químicos que se añaden al fentanilo. Otros precursores clave en la elaboración del fentanilo fueron limitados en septiembre de 2024.

Una vez que regresó a la Casa Blanca, Trump ordenó dos aranceles del 10% sobre los productos de China, acusando a la nación asiática de no hacer lo suficiente para frenar el flujo de precursores químicos. Beijing respondió con sus propios aranceles y suspendió la cooperación sobre el fentanilo.

"El gobierno de Trump cometió el gran error al ignorar por completo lo que China estaba haciendo con Estados Unidos en 2024 y simplemente llegó con las armas desenfundadas", comentó Felbab-Brown.

Eso, dijo, le ha permitido a Beijing negociar para reanudar medidas que ya estaban sobre la mesa en la segunda mitad de 2024 y "obtener puntos dobles".

También el lunes, Beijing tomó otro paso con el objetivo de abordar las preocupaciones de Estados Unidos, con un aviso público de la Comisión Nacional de Control de Narcóticos de China en el que indica una mayor aplicación e instando a las compañías a apegarse a los códigos fiscales, normas aduaneras, leyes de internet y las regulaciones de divisas extranjeras.

Los productos químicos recientemente restringidos por Beijing aún pueden exportarse sin licencia a otros países además de las tres naciones de Norteamérica mencionadas en el anuncio del Ministerio de Comercio de China. El fentanilo se fabrica principalmente en México.

El desafío sigue siendo que los "productos químicos muy básicos" con usos legítimos y generalizados en la química, la agricultura y la industria farmacéutica se utilizan cada vez más para fabricar opioides sintéticos, indicó Felbab-Brown.

Trump mantuvo a China en septiembre en la lista de "importante nación productora de drogas ilícitas".

"Durante demasiado tiempo, (China) ha permitido la producción ilícita de fentanilo en México y otros lugares al subsidiar la exportación de los precursores químicos necesarios para producir estas drogas mortales y al no evitar que las empresas chinas vendan estos precursores a reconocidos cárteles delictivos", dice la declaración presidencial.