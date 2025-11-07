Más Información

Emmanuel Macron llega a Palacio Nacional; presidente de Francia es recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum

EU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Buscan a dos cómplices del asesinato de Manzo

Detienen a tres policías por muerte de joven en la alcaldía Venustiano Carranza

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

El Gabinete de Seguridad del gobierno de México localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino para la extracción de hachís en , como parte de la estrategia de pacificación del estado.

En el lugar, informaron las autoridades federales, se aseguraron 300 kilos de marihuana, 300 litros de acetona, un condensador, cuatro destiladores, un tanque de nitrógeno, tres tanques de gas isobutano, un extractor de gas butano y un inmueble.

Además, en Culiacán, , se aseguró una ametralladora, 20 armas largas, 77 cargadores, 1,515 cartuchos, 25 artefactos explosivos improvisados, siete chalecos tácticos, dos vehículos y un inmueble.

En otra acción en el mismo municipio, se localizó una mochila que contenía .

El gobierno también señaló que, desde el arranque de la “Operación Frontera Norte”, el pasado 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8 mil 785 personas y el aseguramiento de 6 mil 764 armas de fuego, un millón 166 mil 333 cartuchos de diversos calibres, 31 mil 077 cargadores y 107 mil 567 kilos de droga, entre ellos, 494 de fentanilo.

