Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa de Uruapan, tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo; "vengo con el corazón destrozado"

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Uriel "N", presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Estados Unidos debe elegir "entre el comunismo o el sentido común", dice Trump tras victoria de Zohran Mamdani

Transportistas marchan por la paz y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Culiacán, Sin.- Familiares de ocho de los 13 civiles muertos en un y estatales, en la sindicatura de la Brecha, Guasave, han sido identificados por sus familiares y reclamados sus cuerpos para ser sepultados, tres de ellos, son adolescentes de 16 y 17 años de edad.

Se conoce que las ocho personas del sexo masculino, de los trece que fueron abatidos en una serie de confrontaciones registradas el lunes pasado y en las que participaron elementos de la estatal preventiva, el Ejército, la y Marina, con respaldo de un helicóptero artillado, son originarios de distintos municipios del estado.

De acuerdo con los datos que se conocen, los 8 abatidos fueron identificados como: Alfredo N”, de 27 años, Carlos Daniel “N”, de 16 años, Diego N”, 21 años, Hugo Daniel “N” de 16 años, Mario Alexis “N” de 25, Yael Oswaldo “N, de 23, Wilmar Iván de 17 y Wilmar Alexander “N” de 20 años

En relación a los cuatro civiles que resultaron detenidos en estos hechos, escenificados el lunes pasado, en la sindicatura de la Brecha, estos ya fueron identificados con los nombres de Aaron “N”, Ernesto “N”, Luis “N” y Javier “N”, a los que les aseguraron viento y ocho vehículos.

