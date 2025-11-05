Culiacán, Sin.- Familiares de ocho de los 13 civiles muertos en un enfrentamiento con las fuerzas federales y estatales, en la sindicatura de la Brecha, Guasave, han sido identificados por sus familiares y reclamados sus cuerpos para ser sepultados, tres de ellos, son adolescentes de 16 y 17 años de edad.

Se conoce que las ocho personas del sexo masculino, de los trece que fueron abatidos en una serie de confrontaciones registradas el lunes pasado y en las que participaron elementos de la estatal preventiva, el Ejército, la Guardia Nacional y Marina, con respaldo de un helicóptero artillado, son originarios de distintos municipios del estado.

De acuerdo con los datos que se conocen, los 8 abatidos fueron identificados como: Alfredo N”, de 27 años, Carlos Daniel “N”, de 16 años, Diego N”, 21 años, Hugo Daniel “N” de 16 años, Mario Alexis “N” de 25, Yael Oswaldo “N, de 23, Wilmar Iván de 17 y Wilmar Alexander “N” de 20 años

En relación a los cuatro civiles que resultaron detenidos en estos hechos, escenificados el lunes pasado, en la sindicatura de la Brecha, estos ya fueron identificados con los nombres de Aaron “N”, Ernesto “N”, Luis “N” y Javier “N”, a los que les aseguraron viento fusiles automáticos y ocho vehículos.

aov/cr