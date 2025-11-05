Más Información

Atlatlahucan, Mor.- Un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales culminó con la captura de un hombre y una mujer identificados como presuntos integrantes de la célula criminal “Los Sonideros”, vinculada a la organización “La Empresa”, antes conocida como . Ambos eran considerados objetivos prioritarios por su papel en la estructura delictiva que opera en la zona oriente de Morelos y parte del Estado de México.

La reacción del grupo no se hizo esperar. Minutos después de la detención, varios hombres armados irrumpieron en distintos puntos de Atlatlahucan, realizaron y trataron de sembrar pánico entre los habitantes. Paralelamente, una campaña orquestada en redes sociales apeló al respaldo comunitario bajo el argumento de que los capturados “apoyaban al pueblo”, en un intento por legitimar su exigencia de liberación.

Los dos detenidos fueron trasladados bajo fuerte resguardo a Torre 21, con sede en Tetelcingo, Cuautla, y posteriormente a Torre Morelos, sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para integrar la puesta a disposición.

Sin embargo, el grupo criminal activó una segunda línea de presión: locales para suspender el servicio público y ejecutar bloqueos carreteros en municipios vecinos, extendiendo el clima de tensión.

Fuentes oficiales confirmaron que se abrió una investigación de inteligencia para rastrear a los sujetos que participaron en los intentos de rescate y a quienes coordinaron las acciones de desinformación digital. La operación, aseguran autoridades, forma parte de una estrategia para desmantelar las redes de apoyo territorial que sostienen a los grupos criminales en el oriente del estado.

