Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a tres hombres que al parecer realizaron disparos en la vía pública con una escopeta, en calles de la alcaldía Tlalpan.

La alerta por detonaciones de arma de fuego fue lanzada por personal del Centro de Comando y Control (C2) Sur.

Policías asignados al patrullaje de la zona, se movilizaron a la colonia Miguel Hidalgo, donde vieron a tres sujetos forcejeando.

Los sospechosos intentaron esconderse en un domicilio, pero fueron detenidos por los efectivos de la SSC.

A los sujetos se les aseguró una escopeta, una pistola y varios cartuchos útiles.

Los hombres de 33, 40 y 69 años de edad fueron detenidos y presentados ante un agente del Ministerio Público en la alcaldía Tlalpan.

