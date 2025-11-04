Más Información

Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

Sheinbaum: Todavía no está identificado el atacante del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; no descarta que FGR atraiga el caso

Sheinbaum: Todavía no está identificado el atacante del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; no descarta que FGR atraiga el caso

Desde la guerra contra el narco de Calderón hasta el Plan Michoacán de Sheinbaum; los planes de seguridad para la entidad

Desde la guerra contra el narco de Calderón hasta el Plan Michoacán de Sheinbaum; los planes de seguridad para la entidad

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

“A él no le hubiese gustado”: Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llama a protestar de forma pacifica

“A él no le hubiese gustado”: Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llama a protestar de forma pacifica

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

El único superviviente del accidente de , que causó 260 muertes en junio de 2025, afirmó vivir traumatizado, en una entrevista difundida este lunes por BBC.

"Dios me dio la vida, pero me quitó toda mi felicidad", afirma , de 39 años, que cuenta además haber "perdido todo" en esa catástrofe y que debe "luchar" cada día.

"Soy el único superviviente. Todavía no puedo creerlo. Es un milagro", añade este británico de origen indio, que vive en Leicester (centro de Inglaterra).

Lee también

En la entrevista, Ramesh relata el trauma que sufre desde el accidente del , que se estrelló durante el despegue en Ahmedabad, en el noroeste de la India.

El hermano menor de Vishwash Kumar Ramesh estaba entre los fallecidos en ese vuelo del 12 de junio de 2025 con destino a Londres.

El único superviviente del accidente estaba sentado en la parte delantera izquierda del avión, muy cerca de una de las salidas de emergencia.

Lee también

Las imágenes que lo mostraban caminando, aturdido, cerca de los

Vishwash Kumar Ramesh, que es incapaz de dormir más de tres o cuatro horas por las noches, describió su dolor mental, así como su sentimiento de soledad.

El único superviviente también cuenta sus, en las rodillas, el hombro, la espalda y el brazo, debido a las quemaduras.

Lee también

"Me quedo sentado solo en mi habitación, sin hablar con mi esposa ni con mi hijo. Lo que más me gusta es estar solo en casa", relata.

En total, 242 personas iban a bordo del Boeing 787 de Air India cuando el aparato se estrelló.

Además de los 241 pasajeros y miembros de la fallecidos, 19 habitantes de la ciudad murieron al estrellarse el avión sobre su barrio.

Lee también

En un informe preliminar publicado en julio, la Oficina India de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) reveló que el suministro de queroseno a ambos motores del avión se había interrumpido justo después del despegue.

Esa interrupción provocó una brusca del aparato, que cayó sobre edificios cercanos al aeropuerto.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda