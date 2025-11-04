Más Información
Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad
Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo
Sheinbaum: Todavía no está identificado el atacante del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; no descarta que FGR atraiga el caso
Desde la guerra contra el narco de Calderón hasta el Plan Michoacán de Sheinbaum; los planes de seguridad para la entidad
Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”
“A él no le hubiese gustado”: Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llama a protestar de forma pacifica
Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo
México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez
Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño
El único superviviente del accidente de Air India, que causó 260 muertes en junio de 2025, afirmó vivir traumatizado, en una entrevista difundida este lunes por BBC.
"Dios me dio la vida, pero me quitó toda mi felicidad", afirma Vishwash Kumar Ramesh, de 39 años, que cuenta además haber "perdido todo" en esa catástrofe y que debe "luchar" cada día.
"Soy el único superviviente. Todavía no puedo creerlo. Es un milagro", añade este británico de origen indio, que vive en Leicester (centro de Inglaterra).
Lee también Choque de trenes deja al menos 5 muertos en el centro de India
En la entrevista, Ramesh relata el trauma que sufre desde el accidente del Boeing 787 Dreamliner, que se estrelló durante el despegue en Ahmedabad, en el noroeste de la India.
El hermano menor de Vishwash Kumar Ramesh estaba entre los fallecidos en ese vuelo del 12 de junio de 2025 con destino a Londres.
El único superviviente del accidente estaba sentado en la parte delantera izquierda del avión, muy cerca de una de las salidas de emergencia.
Lee también Localizan un sobreviviente del avión de Air India siniestrado; 204 cadáveres han sido recuperados
Las imágenes que lo mostraban caminando, aturdido, cerca de los restos del avión dieron la vuelta al mundo.
Vishwash Kumar Ramesh, que es incapaz de dormir más de tres o cuatro horas por las noches, describió su dolor mental, así como su sentimiento de soledad.
El único superviviente también cuenta sus problemas físicos, en las rodillas, el hombro, la espalda y el brazo, debido a las quemaduras.
Lee también Accidente del vuelo de Air India con destino a Londres deja más de 240 muertos; ¿qué se sabe hasta ahora?
"Me quedo sentado solo en mi habitación, sin hablar con mi esposa ni con mi hijo. Lo que más me gusta es estar solo en casa", relata.
En total, 242 personas iban a bordo del Boeing 787 de Air India cuando el aparato se estrelló.
Además de los 241 pasajeros y miembros de la tripulación fallecidos, 19 habitantes de la ciudad murieron al estrellarse el avión sobre su barrio.
Lee también Accidente del vuelo de Air India: ¿cómo es el avión Boeing 787-8?; esto se sabe
En un informe preliminar publicado en julio, la Oficina India de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) reveló que el suministro de queroseno a ambos motores del avión se había interrumpido justo después del despegue.
Esa interrupción provocó una brusca pérdida de potencia del aparato, que cayó sobre edificios cercanos al aeropuerto.
Boeing de nuevo en la mira; accidente de Air India vuelve a centrar la atención en historial de seguridad de la empresa
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]