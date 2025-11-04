Más Información

Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

La mañanera de Sheinbaum, 4 de noviembre, minuto a minuto

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Crece protesta en Michoacán por asesinato del alcalde Carlos Manzo

Asesino de Carlos Manzo tenía nexo con grupo que opera para el CJNG

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Nueva Delhi. Un chocó contra un tren de carga en el centro de el martes, causando la muerte de al menos cinco personas y dejando a varias otras heridas, informó un alto funcionario del gobierno.

El incidente ocurrió cerca de Bilaspur, a unos 116 kilómetros/72 millas de la capital del estado de Chhattisgarh, Raipur.

Canales de televisión mostraron imágenes de un con otro cerca del sitio del incidente. Los rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros.

El tren local de pasajeros impactó al tren de carga por detrás y volcó algunos vagones, comentó el alto funcionario del gobierno, Sanjay Agarwal, a The Associated Press.

"El equipo de rescate está tratando de cortar el tren para sacar a algunos dentro", expresó.

En un comunicado, el operador de la red indicó que ha movilizado todos sus recursos para los esfuerzos de rescate y el traslado de los heridos a hospitales locales para su tratamiento. Agregó que se ha iniciado una investigación sobre la causa del choque.

Las colisiones de trenes no son infrecuentes en India, donde la vasta enfrenta problemas de infraestructura envejecida y errores humanos.

Más de 12 millones de personas viajan en los 14 mil trenes de India cada día a lo largo de 64 mil kilómetros de vías. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar la seguridad ferroviaria, se producen varios cientos de incidentes (algunos mortales) anualmente, y a menudo se atribuyen a o sistemas de señalización obsoletos.

Un choque en la región oriental del país en 2023 causó la muerte de más de 280 personas, en lo que fue uno de los desastres ferroviarios más mortales de India.

