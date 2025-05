SRE pide a mexicanos contactar a la embajada ante conflicto India- Paquistán; pone a disposición números de emergencia Ante las condiciones climáticas en Qatar la SRE también exhortó a seguir indicaciones de las autoridades locales

Los agentes de seguridad paquistaníes inspeccionan vehículos en un puesto de control tras intensificarse la seguridad tras un presunto ataque militante a un tren de pasajeros en Sibi, Quetta, provincia de Baluchistán, Paquistán, el 11 de marzo de 2025. El conductor del Jaffar Express resultó herido después de que presuntos militantes abrieran fuego contra un tren en la zona de Mach, en Baluchistán. En respuesta a la creciente preocupación por la seguridad, Pakistan Railways ha suspendido las operaciones del Jaffar Express entre Quetta y Peshawar, ofreciendo reembolsos completos a los pasajeros. Foto: EFEsustained injuries after suspected militants opened fire on a train in Balochistan's Mach area. In response to the escalating security concerns, Pakistan Railways has suspended Jaffar Express operations between Quetta and Peshawar, offering full refunds to passengers. EFE/EPA/SAMI KHAN