Sheinbaum reacciona a propuesta de Paco Ignacio Taibo II sobre nacionalizar a TV Azteca; "no estamos de acuerdo", dice

Luego que en el pasado Consejo Nacional de Morena, el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, planteara la "nacionalización" de TV Azteca, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno esté pensando en la nacionalización de alguna televisora, pero señaló que hay libertad de expresión.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal llamó a que Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca, pague sus impuestos y señaló a la televisora de difundir mentiras.

"Hay libertad de expresión y cada quien puede decir, también el dueño de TV Azteca también dice muchísimas cosas. No quiere decir que estemos de acuerdo con lo que dice Paco, no es nuestra intención lo que plantea Paco. No es la intención del Gobierno de México ni mucho menos, pero hay libre expresión.

Lee también Empresas fachada de EU compran huachicol a cárteles

"Nosotros no estamos pensando en eso, no estamos pensando en la nacionalización de ninguna televisora".

"¿No concuerda con él en esta propuesta?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"No es la intención del Gobierno de México ni mucho menos, pero hay libre expresión. El problema aquí escuchen ustedes este canal, esta televisora . Si nosotros, pusiéramos el `Detector de Mentiras´ dedicado a la televisora, no acabaríamos todas las mañaneras. Es mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira tras mentira, pero hay libertad de expresión.

Lee también Paco Ignacio Taibo II plantea "nacionalización" de TV Azteca; pide a Morena Consejo Consultivo para hablar del tema

Paco Ignacio Taibo II propone nacionalizar TV Azteca

Durante el Consejo Nacional de Morena del pasado 4 de mayo, el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, "planteó" la "nacionalización" TV Azteca.

El pasado domingo, el también escritor cuestionó a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, por qué el partido no está discutiendo esas medidas como por "razones de salud nacional".

"Yo me pregunto: ¿por qué el partido no está discutiendo medidas como la nacionalización por razones de salud nacional del canal 13 de televisión, no es que lo proponga, es que tenemos que conversar todos estos temas", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr