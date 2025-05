Salinas Pliego lanza dardo a Paco Ignacio Taibo II tras plantear "nacionalización" de TV Azteca; esto dijo

El pasado 4 de mayo, se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, donde hubo un personaje que se volvió protagonista del evento.

Se trata de Paco Ignacio Taibo II, quien sugirió la “nacionalización” de TV Azteca, tras señalar que algunos empresarios no pagan impuestos.

Por medio de la plataforma X, se compartió un video donde se observa al director del Fondo de Cultura Económica (FCE) asegurar que hay empresarios que “transan a la nación”.

“Cada vez que tengo que poner mis pagos de hacienda, el hígado se me retuerce cuando pienso que hay... voy a tratar de usar adjetivos suaves contra mi costumbre, donde hay empresarios que se niegan a hacer su cobro obligatorio, que transan a la nación, mientras que los ciudadanos cumplimos rigurosamente”, expresó.

Aunado a ello, sugirió: “Yo me pregunto, ¿por qué el partido no está discutiendo medidas como la nacionalización por razones de salud nacional del canal 13 de televisión? No es que lo proponga, es que tenemos que conversar todos estos temas”.

Salinas Pliego lanza dardo a Paco Ignacio Taibo II tras plantear “nacionalización” de TV Azteca

Ante ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego reaccionó al respecto considerando que “así son los comunistas”.

“Así son los comunistas del @PartidoMorenaMx, siempre soñando con robarse lo de los demás, pobres rateros… sueñan con seguir robando”, aseveró.

Así son los comunistas del @PartidoMorenaMx, siempre soñando con robarse lo de los demás, pobres rateros… sueñan con seguir robando 🤷🏻‍♂️.



¿Cómo ven? https://t.co/Bh1GHdTzLO — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 6, 2025

