La Autoridad del Centro Histórico llevó a cabo el encuentro de Estudiantinas "Por los Callejones del Centro Histórico", donde decenas de grupos hicieron vibrar a los espectadores con sus guitarras, panderetas y maracas.

Las agrupaciones, vestidas con sus capas, listones y escudos, realizaron un recorrido nocturno por dos de las calles más emblemáticas del Centro Histórico: Francisco I. Madero y 5 de Mayo, para concluir en la plancha del Zócalo capitalino, donde "vecinos y visitantes disfrutaron del ambiente festivo".

En un comunicado, la ACH señaló que esta iniciativa se suma a la cartelera cultural que se impulsa en los perímetros A y B, con el objetivo de vivificar la vida cultural nocturna, fomentar la convivencia y fortalecer la apropiación ciudadana del espacio público.

El coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, aseguró que, durante este año, se han llevado a cabo múltiples actividades artísticas y culturales en diversas plazas y calles del primer cuadro de la capital.

Al concluir el evento se entregaron diplomas a las estudiantinas participantes.

