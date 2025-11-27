La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que se trabaja en el Plan de Reordenamiento, para que a principios del próximo año, se logre que el Centro Histórico esté totalmente ordenado y cuente con plazas para reubicar a vendedores ambulantes.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria capitalina afirmó que además del reordenamiento, se trabaja para mejorar las condiciones de seguridad, iluminación, recuperación, revitalización y repoblamiento del Centro Histórico.

Plan de Reordenamiento Público para ambulantes

“Estamos trabajando en un Plan de Reordenamiento Público, para que a principios de año logremos, el Centro Histórico, tenerlo totalmente ordenado, con plazas para la reubicación de ambulantes”, dijo.

Lee también Prevén iniciar 2026 con reducción del comercio informal en el Centro Histórico de la CDMX

Por otra parte, la mandataria afirmó que de cara al Mundial de 2026, se está construyendo un mercado y se liberó el puente de acceso al Estadio Azteca, que estaba invadido de comercio.

“¿Se acuerdan que tenemos un puente de acceso al Estadio que estaba totalmente invadido de comercio? Estamos ya construyendo un mercado, se liberó todo ese lugar y va a quedar un puente maravilloso, hermoso, recuperado desde un tema de estructura hasta imagen, iluminación”, comentó.

En Octubre, durante su comparecencia ante el Congreso de la CDMX, el secretario de Gobierno, César Cravioto, dio a conocer el objetivo de iniciar 2026 con un comercio informal más ordenado y reducido en el Centro Histórico, por medio del plan de la administración local que plantea “la reconversión de la calle a la plaza comercial”, con la reubicación de comerciantes para liberar vialidades, como se hizo en Paseo de la Reforma.

Lee también Se mantienen ambulantes de comida en la Estela de Luz

maot