La alcaldía Tlalpan dio a conocer la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles, ubicados en el pueblo de Chimalcoyoc.

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que la suspensión será a partir de las 00:00 horas del 5 de diciembre y hasta las 24:00 horas del 8 de diciembre de 2025.

La medida aplicará en los establecimientos mercantiles ubicados en el Pueblo de Chimalcoyoc de la alcaldía Tlalpan, que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar.

Lee también Operativo "Perrito Peregrino" inicia en CDMX; buscan apoyo ciudadano para resguardar a mascotas durante las peregrinaciones

Así también, aplicará en los establecimientos de impacto vecinal como establecimientos de hospedaje, clubes, así como cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine y cualquier otra similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

Asimismo, se ordena la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales en la vía pública. Igualmente se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y venta de bebidas alcohólicas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL