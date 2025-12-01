Más Información

La policía de dijo el lunes haber detenido hasta la fecha a 13 personas en relación con el enorme sucedido la semana pasada en un complejo residencial, que dejó al menos 151 muertos.

Las detenciones se realizaron por sospecha de , al tiempo que los investigadores tratan de reconstruir lo que provocó la rápida propagación del catastrófico incendio en el complejo de residenciales.

Las autoridades analizan factores como el uso de paneles de espuma de poliestireno y andamios de bambú en las obras de renovación de los edificios.

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong. Foto: AFP
Las autoridades también anunciaron el lunes que algunas de las redes exteriores utilizadas en los andamios del complejo residencial no cumplían con las normas de resistencia al .

La policía recabó muestras de 20 puntos distintos y las de siete de esos puntos “no respondían a los estándares antiincendios”, explicó un responsable del gobierno de Hong Kong, Eric Chan.

Por su parte, el representante de la policía Tsang Shuk-yin declaró que el número de decesos confirmados se elevaba, a las 16H00 locales (08H00 GMT), a 151.

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong. Foto: Tomada de video
El anterior balance, del domingo, daba cuenta de 146 .

“No podemos descartar que la cifra siga aumentando”, agregó Tsang.

Trece detenidos

El incendio que arrasó las torres Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, es el más mortífero en un edificio residencial desde 1980.

Bomberos acuden a un incendio de un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025. Foto: AFP
La policía completó las búsquedas en cinco de los ocho bloques del complejo.

Tsang señaló que “algunos restos ya quedaron reducidos a cenizas” y que es posible que no se pueda recuperar a algunas de las personas que se encuentran.

La policía encontró los restos dentro de apartamentos, en los pasillos y en las escaleras, y seguirá registrando los edificios, agregó.

Un incendio se extendió por un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong, donde al menos murieron 36 personas, dijeron los servicios de bomberos de la ciudad, el 26 de noviembre de 2025. Foto: AFP
Chan Tung, jefe de seguridad de la policía hongkonesa, dijo a la prensa que sus agentes “abrieron de inmediato una en profundidad por homicidio involuntario”, lo que condujo a la detención de 13 personas.

Entre ellas hay 12 hombres y una mujer, de entre 40 y 77 años.

Los medios locales indicaron que la policía detuvo aparte a tres personas por sedición, entre ellas el estudiante de 24 años Miles Kwan, que había repartido folletos exigiendo responsabilidades al gobierno por el incendio.

Bomberos trabajan en un incendio que se extendió por un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong, el miércoles 26 de noviembre de 2025. Foto: AP
Preguntado sobre las detenciones por sedición, el jefe de seguridad de Hong Kong, Chris Tang, afirmó que se habían producido “comentarios inexactos en” con el único propósito de “amenazar la ”.

“Por lo tanto, debemos tomar medidas adecuadas (...). No se pueden revelar los detalles de la operación, ya que afectan a la seguridad nacional”, agregó.

Kwan fue visto saliendo de una comisaría el lunes por la tarde, sin hacer comentarios sobre su caso.

La gente hace fila para ofrecer flores frente al Tribunal Wang Fuk tras el mortífero incendio del 26 de noviembre en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 29 de noviembre de 2025. Foto: aFP
La ciudad ha sido testigo de una gran muestra de dolor en los últimos días.

Miles de personas depositaron flores y rindieron homenaje durante un periodo de luto de tres días, y algunas de las notas dejadas en el lugar piden que se asuman responsabilidades.

ss







