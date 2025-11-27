Más Información
El gobierno de Hong Kong informó este jueves que aumentó a 65 el número de muertos por el incendio que arrasó un complejo de apartamentos en la ciudad.
"El incendio causó 65 muertos y 70 heridos" hacia las 20H00 local (12H00 GMT), indicó a AFP un portavoz del gobierno, citando cifras de los bomberos.
El Consulado de México en Hong Kong indicó que hasta el momento no se reportan personas mexicanas afectadas.
“Se especula sobre las causas del incendio en el norte de Hong Kong. El reciente clima seco, fuertes vientos y equipo de construcción inadecuado pueden haber contribuido al incendio.
“Al momento hay 55 fallecidos y 279 desaparecidos. No se registran hasta ahora mexicanos afectados”, reportó en su momento el consulado mexicano. *Con información de Eduardo Dina
