Más Información

Vinculan a proceso a "El Licenciado" y a los 7 escoltas de Carlos Manzo

Vinculan a proceso a "El Licenciado" y a los 7 escoltas de Carlos Manzo

Raúl Rocha dirigía un grupo criminal y Miss Universo

Raúl Rocha dirigía un grupo criminal y Miss Universo

Raúl Rocha, de empresario multipremiado, condecorado a imputado

Raúl Rocha, de empresario multipremiado, condecorado a imputado

“El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo rechaza cargos y acusa tortura

“El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo rechaza cargos y acusa tortura

Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Crisis en CIDE, reactivada; piden destituir a Tellaeche

Crisis en CIDE, reactivada; piden destituir a Tellaeche

Chocan ministros en la Corte ante petición de anulación de juicios concluidos; Yasmín Esquivel llama a respetar cosa juzgada

Chocan ministros en la Corte ante petición de anulación de juicios concluidos; Yasmín Esquivel llama a respetar cosa juzgada

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; hacían labores de inteligencia

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; hacían labores de inteligencia

Loret de Mola revela modus operandi de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, para traficar huachicol y armas al narco

Loret de Mola revela modus operandi de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, para traficar huachicol y armas al narco

Luisa Alcalde reacciona a denuncia de panistas ante la CIDH; fueron a “arrodillarse ante el extranjero”, dice

Luisa Alcalde reacciona a denuncia de panistas ante la CIDH; fueron a “arrodillarse ante el extranjero”, dice

Continúan los bloqueos de productores en 7 estados

Continúan los bloqueos de productores en 7 estados

Cablebús, tres empresas se disputan contrato de Línea 4 en Tlalpan

Cablebús, tres empresas se disputan contrato de Línea 4 en Tlalpan

El gobierno de informó este jueves que aumentó a 65 el número de muertos por el incendio que arrasó un complejo de apartamentos en la ciudad.

"El incendio causó 65 muertos y " hacia las 20H00 local (12H00 GMT), indicó a AFP un portavoz del gobierno, citando cifras de los bomberos.

Lee también

El Consulado de México en Hong Kong indicó que hasta el momento no se reportan personas mexicanas afectadas.

“Se especula sobre las causas del incendio en el norte de Hong Kong. El reciente clima seco, fuertes vientos y equipo de construcción inadecuado pueden haber contribuido al incendio.

“Al momento hay 55 fallecidos y 279 desaparecidos. No se registran hasta ahora mexicanos afectados”, reportó en su momento el consulado mexicano. *Con información de Eduardo Dina

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Registro de usuarios de telefonía móvil ¿Es obligatorio ¿Cuándo comienza Todo lo debes saber. Foto: Canva

Registro de usuarios de telefonía móvil: ¿Es obligatorio? ¿Cuándo comienza? Todo lo que debes saber

¿Cuántas veces puedo entrar a Estados Unidos con mi visa de turista?/ iStock/ marchmeena29

¿Tu visa de turista tiene límite? Descubre cuántas veces puedes entrar a Estados Unidos

Costco/ iStock/ jejim

Thanksgiving 2025: ¿Qué tiendas estarán abiertas y cuáles cerradas este Día de Acción de Gracias?

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre. ¿para qué beneficiarios? Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre, ¿para qué beneficiarios?

Visa americana/ iStock

¿Qué cubre la visa B1/B2? Lo que nadie te explica antes de viajar a Estados Unidos