La Policía de Hong Kong ha detenido a tres hombres en relación con el incendio que ha afectado a varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po y que ha dejado, por el momento, 36 fallecidos y 29 hospitalizados, siete de ellos en estado crítico.
El diario hongkonés South China Morning Post informó de la detención de tres hombres por presunto homicidio involuntario y afirmó que la Policía de la urbe autónoma ofrecerá próximamente una rueda de prensa para dar más detalles.
Al menos 279 personas siguen desaparecidas por el incendio, que ha afectado a siete edificios del complejo residencial Wang Fuk Court y que comenzó en los andamios de bambú instalados en el exterior de varios pisos.
El fuego fue clasificado inicialmente como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4 a las 15:34 hora local y ha supuesto la movilización de más de 140 camiones de bomberos y más de 800 bomberos y paramédicos.
Poliestireno expandido, material causante del incidente
Según recoge el South China Morning Post, el director del servicio de bomberos de Hong Kong, Andy Yeung Yan-ki, señaló que se había encontrado dentro de los edificios siniestrados poliestireno expandido, un material que se usa para el aislamiento térmico.
El jefe de los bomberos de Hong Kong expuso que ese material provocó que el fuego se extendiera de forma más rápida entre los bloques e incendiara apartamentos residenciales a través de los pasillos.
El complejo residencial cuenta con mil 984 viviendas y alberga a unos cuatro mil residentes.
Además de visitar a los heridos hospitalizados y a la familia de un bombero que ha fallecido, el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, detalló que ocho albergues temporales dan refugio a alrededor de 900 residentes afectados por el incendio.
El complejo residencial se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36.6 millones de euros) que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.
Según el South China Morning Post, Lee no ofreció una respuesta clara sobre si se van a posponer a consecuencia del incendio las elecciones legislativas previstas para el 7 de diciembre.
Tras asegurar que el Ejecutivo ya ha suspendido toda publicidad sobre esos comicios dado que la administración está priorizando el siniestro y trabajando en sus secuelas, Lee afirmó que el Gobierno decidirá sobre otros asuntos "unos días después", tras una revisión exhaustiva de la situación.
"Unas elecciones son un asunto importante, pero lo que es más importante ahora es controlar el incendio y ofrecer apoyo a los afectados", dijo Lee.
