Ankara.- El llegó este jueves a Turquía en lo que es su primer viaje al extranjero como líder supremo de la Iglesia católica.

Durante la visita al mausoleo del fundador de la república turca, Mustafa Kemal Atatürk, en Ankara, deseó "abundancia de paz y prosperidad" para el país eurasiático.

"Doy gracias a Dios por poder visitar Turquía e invoco para este país y su pueblo una abundancia de paz y prosperidad", escribió el pontífice en el libro de honor del mausoleo, según informó el Vaticano.

León XIV había aterrizado en el aeropuerto de Ankara a las 12.23 hora local (9.23 GMT), donde fue recibido por el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, que también lo ha acompañado en la visita al mausoleo de Atatürk, paso obligado para todo jefe de Estado que visita Turquía.

Tras colocar una corona de flores ante el catafalco del fundador de la república turca, acto acompañado de una breve ceremonia militar, el Papa posó para una foto de grupo ante el imponente edificio de columnas y luego se dirigió a la sala donde firmó el libro de visitas.

Su antecesor en el cargo, Francisco, había descrito en su mensaje en el mismo libro en 2014 Turquía como "un puente natural" y un "cruce de caminos en el que se juntan hombres y mujeres de buena voluntad de todas las culturas, etnias y religiones", y también Benedicto XVI en 2006 había utilizado la metáfora del puente.

Tras la ceremonia, León XIV abandonó el recinto para dirigirse al palacio presidencial, donde será recibido con ceremonia de jefe de Estado por el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, con el que comparecerá en público para un discurso.

Esta misma tarde el papa abandonará Ankara para volar a Estambul, donde llegará sobre las 19.30 horas (16.30 gmt) y se trasladará a la Nunciatura, sin más actos públicos por hoy.

mcc

