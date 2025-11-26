Más Información

Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

Sheinbaum: Acusaciones a Raúl Rocha son independientes a Fátima Bosch; "le quieren quitar mérito", dice

Sheinbaum: Acusaciones a Raúl Rocha son independientes a Fátima Bosch; "le quieren quitar mérito", dice

Transportistas mantienen bloqueos en 10 estados

Transportistas mantienen bloqueos en 10 estados

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

"Métete conmigo… Grecia no está sola"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña

"Métete conmigo… Grecia no está sola"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña

“El sistema sigue fallando, exigimos que nos cuide”, el reclamo en la marcha del 25N

“El sistema sigue fallando, exigimos que nos cuide”, el reclamo en la marcha del 25N

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Bátiz pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027

Bátiz pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Siete cárteles controlan mercado negro de tabaco en México; obtienen hasta 20 mil mdp al año: Defensorxs

Siete cárteles controlan mercado negro de tabaco en México; obtienen hasta 20 mil mdp al año: Defensorxs

Denunciaron y no las escucharon

Denunciaron y no las escucharon

CRIT Teletón Los Cabos abre sus puertas para atender a 500 familias con niños con discapacidad

CRIT Teletón Los Cabos abre sus puertas para atender a 500 familias con niños con discapacidad

Ciudad del Vaticano. El pidió que los cristianos que viven en contextos de guerra y conflicto, "especialmente en ", sean "semilla de paz, reconciliación y esperanza", en sus intenciones de oración para el mes de diciembre.

"Oremos para que los cristianos que viven en contextos de guerra o conflicto, especialmente en Medio Oriente, sean , reconciliación y esperanza", expresó el papa en el vídeo mensual de la iniciativa de su red de oración.

En la oración, destacó la importancia de que los cristianos, con el apoyo de "lazos fraternos", se conviertan en "semillas de reconciliación" y "constructores de esperanza", "capaces de perdonar y seguir adelante, de tender puentes donde hay división, y de buscar justicia con misericordia".

Lee también

El papa continuó pidiendo: "Señor Jesús, que llamaste bienaventurados a los que trabajan por la , haz de nosotros tus instrumentos también allí donde parece imposible la armonía".

Y concluyó el ruego encomendándose al Espíritu Santo: "Fuente de esperanza en los tiempos más oscuros, sostiene la fe de los que sufren, fortalece su . No nos dejes caer en la indiferencia y haz de nosotros constructores de la unidad, como Jesús".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia último puente antes de las vacaciones de diciembre. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia último puente antes de las vacaciones de diciembre

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre. ¿para qué beneficiarios? Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre, ¿para qué beneficiarios?

Visa americana/ iStock

¿Qué cubre la visa B1/B2? Lo que nadie te explica antes de viajar a Estados Unidos

Pasaporte americano. Adobe

10 obligaciones para mantener tu pasaporte americano y por qué puede ser revocado

Destinos con nieve en Estados Unidos. Foto: iStock/ johnandersonphoto

Los 10 destinos de Estados Unidos con más nieve para el invierno 2025-2026