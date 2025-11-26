Ciudad del Vaticano. El papa León XIV pidió que los cristianos que viven en contextos de guerra y conflicto, "especialmente en Medio Oriente", sean "semilla de paz, reconciliación y esperanza", en sus intenciones de oración para el mes de diciembre.

"Oremos para que los cristianos que viven en contextos de guerra o conflicto, especialmente en Medio Oriente, sean semillas de paz, reconciliación y esperanza", expresó el papa en el vídeo mensual de la iniciativa de su red de oración.

En la oración, destacó la importancia de que los cristianos, con el apoyo de "lazos fraternos", se conviertan en "semillas de reconciliación" y "constructores de esperanza", "capaces de perdonar y seguir adelante, de tender puentes donde hay división, y de buscar justicia con misericordia".

Lee también Papa León XIV recibe a niños ucranianos devueltos a sus familias tras ser secuestrados por Rusia

El papa continuó pidiendo: "Señor Jesús, que llamaste bienaventurados a los que trabajan por la paz, haz de nosotros tus instrumentos también allí donde parece imposible la armonía".

Y concluyó el ruego encomendándose al Espíritu Santo: "Fuente de esperanza en los tiempos más oscuros, sostiene la fe de los que sufren, fortalece su esperanza. No nos dejes caer en la indiferencia y haz de nosotros constructores de la unidad, como Jesús".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc