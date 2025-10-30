Más Información

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

La mañanera de Sheinbaum, 30 de octubre, minuto a minuto

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Cronología: Así han sido los ataques de EU a 15 “narcolanchas” en aguas del Caribe y el Pacífico

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

Banco de niebla afecta despegues y aterrizajes en el AICM

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice

Huehuentones, los que unen con sombreros a vivos y muertos

Costarán tres líneas nuevas de Cablebús 17 mil mdp

Ciudad del Vaticano. El pidió a los jóvenes: "utilicen la tecnología con sabiduría, pero no dejen que la tecnología los utilice a ustedes", en una reunión con miles de estudiantes en el aula Pablo VI en ocasión de del mundo de la educación.

El , que recordó los años en los que enseñaba matemáticas, animo a los jóvenes a ser "un faro de la esperanza en las horas oscuras de la historia".

"Qué bonito sería que algún día su generación fuera reconocida como la 'generación plus', recordada por el impulso adicional que sabrán dar a la y al mundo", animó León XIV en este acto donde destacó el entusiasmo de los miles de jóvenes.

Y también les pidió que sean "portavoces de la verdad y constructores de paz" e "involucren a sus coetáneos en la de la verdad y en el cultivo de la paz, expresando estas dos pasiones con su vida, con sus palabras y con sus gestos cotidianos".

Les indicó la necesidad de, cómo hacía , "miren más allá" y no se detengan "a mirar el teléfono y sus rápidos fragmentos de imágenes: miren al cielo, hacia lo alto".

Subrayó que detrás de "los episodios de malestar, violencia, acoso, opresión, incluso a jóvenes que se aíslan y ya no quieren relacionarse con los demás", además del sufrimiento "también hay un vacío excavado por una sociedad incapaz de educar la dimensión espiritual, por estar centrada solamente en el ámbito técnico, social o moral de la persona humana".

En otro de los pasajes de su discurso, el papa León XIV insistió en uno de los temas que están marcando su inicio de pontificado: el uso de la tecnología. "Ustedes viven en ella, y eso no es malo, hay enormes oportunidades de estudio y comunicación. ¡Pero no dejen que sea el algoritmo el que escriba su historia! Sean ustedes los autores: utilicen la tecnología con sabiduría, pero no dejen que la tecnología los utilice a ustedes", destacó.

E insistió a los estudiantes que "en lugar de ser turistas de la red, ¡sean profetas en el mundo digital".

Reiteró la necesidad de una "educación para la y desarmante" pues "de hecho, no basta con , es necesario desarmar los corazones, renunciando a toda violencia y vulgaridad", agregó.

Y recalcó la necesidad de una educación que reconozca "la misma dignidad de cada chico y chica, sin dividir nunca a los jóvenes entre unos pocos que tienen acceso a escuelas muy costosas y muchos que no tienen acceso a la educación".

