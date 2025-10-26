Más Información

El papa se solidarizó este domingo con las víctimas de las recientes y deslaves en México, que provocaron la muerte de al menos 80 personas y destruyeron y aislaron a decenas de comunidades.

El desastre, originado hace dos semanas tras varios días de precipitaciones excepcionalmente intensas, deja además a 18 , más de un centenar de municipios con serios daños materiales y 76 localidades incomunicadas en el centro y este del país por bloqueo o destrucción de carreteras, según reportes oficiales.

"Estoy cerca con afecto de las poblaciones del este de México, afectadas en los últimos días por las inundaciones", dijo el jefe de la desde el Vaticano.

"Rezo por las familias y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad, y encomiendo al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, las almas de los difuntos", añadió León XIV.

Veracruz, en el este del país y con costa en el , fue el estado más golpeado por las inundaciones. Varias de sus localidades son atravesadas por los llamados "ríos de respuesta rápida", que pueden desbordarse en pocas horas ante un aumento del caudal.

El estado de, vecino de la capital mexicana, en el centro del país, concentra el mayor número de municipios incomunicados (59) debido a que muchos de ellos se ubican en regiones montañosas en las que las vías de acceso fueron dañadas por los.

Miles de militares y marinos están desplegados en las zonas afectadas, con numerosos puentes aéreos y algunos marítimos en operación para trasladar ayuda a las poblaciones aisladas.

En , un país de 126 millones de habitantes, el 78% de la población se identifica como católica, según datos de 2020 del instituto de estadística.

