San Cristóbal de las Casas, Chis; 25 de octubre. - Un hombre desapareció en la presa Malpaso, en el norte de Chiapas, desde el pasado jueves, por lo que se realiza un operativo de búsqueda para su localización.

Elementos de Protección Civil, en lanchas y buzos, participan en la búsqueda del hombre del que se desconoce su identidad y lugar de origen.

A pesar de que el hombre despareció el pasado jueves en el embalse, fue hasta este sábado que el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) llegó al lugar para sumarse a las labores que realizaban lancheros, familiares de la víctima y pobladores

"Se realizan inmersiones subacuáticas y se utiliza tecnología avanzada, como el dron con cámara termográfica, para ampliar la cobertura de búsqueda y aumentar las posibilidades de éxito", dio a conocer la Secretaría de Protección Civil, que se ha coordinado con elementos de Protección Civil del municipio de Tecpatán.

Lo único que se sabe, es que el hombre desapareció a la altura del punto conocido como El Laurel, en el lado oriental de la represa.

"La fuerza de tarea incluye personal especializado y unidades de Protección Civil Chiapas, trabajando incansablemente para encontrar a la persona reportada", anunció la Secretaría de Protección Civil.

Hasta este sábado por la tarde continuaban las labores de búsqueda del desaparecido.

La presa Malpaso, también conocida como Nezahualcóyotl, es la tercera más grande y mayor generadora de energía eléctrica en el país.

