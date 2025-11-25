Más Información

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Ciudad del Vaticano. La "situación sobre la seguridad" en Líbano era conocida ya hace meses cuando se comenzó a preparar el viaje del a este país y "se han tomado todas las precauciones necesarias", aseguró el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, al respecto de los últimos bombardeos de Israel en el sur de .

Bruni respondió así a los periodistas durante la rueda de prensa en la que se dieron los detalles del que será el primer viaje internacional del papa estadounidense y peruano a y Líbano del 27 de noviembre al 4 diciembre.

También explicó que respecto a la posibilidad de posibles coches blindados en los traslados del pontífice, "según la situación se elegirá el más adecuado".

En un encuentro con la prensa, el sacerdote libanés de la maronita del vicariado de Ehden-Zhharta, Antonio Doueihy, aseguró que no existirá ningún problema de seguridad para el Papa y que todo el pueblo libanés, de cualquier confesión, está muy feliz de esta visita para que se puedan visibilizar los problemas del país.

La coordinadora en de la asociación Ayuda a la Iglesia Que Sufre (ACN), Marielle Boutros, explicó que "Líbano está dividido en dos regiones, una sobre todo cristiana y otra sobre todo musulmana. El ataque fue en zona chii, en el sur, pero no hay problemas para la seguridad del papa", aunque explicó que en toda la visita se oirá el sonido de los drones de seguridad.

El general italiano Diodato Abagnara, que desde junio es jefe de misión y comandante de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL), explicó en una entrevista al diario "Avvenire" que "el sur del Líbano sigue siendo una zona sensible, pero no podemos definirla como insegura".

Y agregó que "los estándares de seguridad requeridos para una visita papal son, naturalmente, extremadamente altos. En este sentido, la evaluación de las autoridades libanesas es prudente y comprensible".

El pasado domingo, el bombardeó uno de los barrios del sur de Beirut y causó la muerte de cuatro personas -entre ellas el jefe del Estado Mayor del grupo chií , Haizam Alí Tabatabai- y varios heridos.

Israel ha realizado en las últimas semanas varios ataques contra el sur del Líbano a pesar del acordado con Hezbolá en noviembre de 2024.

