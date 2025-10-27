Más Información
Ankara. Un sismo de magnitud 6.1 se produjo este lunes en el oeste de Turquía, afirmó la agencia turca de gestión de catástrofes (AFAD).
El sismo, que se reportó a las 22:48 en la localidad de Sindirgi, sacudió varias ciudades del oeste del país, incluyendo Estambul y Esmirna, indicó esa agencia, que de momento no informó de víctimas.
"Hacemos un seguimiento inmediato con todas las instituciones. Por el momento, las unidades de nuestro Ministerio no han detectado efectos negativos", informó el ministro de Sanidad, Kemal Memisoglu, en la red X.
La televisión turca NTV, sin embargo, emite imágenes de al menos un edificio derruido, fachadas con elementos dañados y algún coche alcanzado por cascotes en Sindirgi, aunque sin aclarar si hay heridos.
Sindirgi, un municipio de 32 mil habitantes, fue ya epicentro el pasado 10 de agosto de un terremoto, también de magnitud 6.1, que causó un muerto y medio centenar de heridos, dañando 16 edificios.
El 28 de septiembre tuvo lugar un sismo de magnitud 5.4 en Simav, situado en la misma falla geológica, unos 70 kilómetros más al este, en la provincia de Kütahya, sin causar en este caso daños de consideración.
