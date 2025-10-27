Más Información

Uber consigue suspensión definitiva para operar en aeropuertos

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, está detenido en Miami; es por su situación migratoria

¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont, detenido en EU?; a Víctor Álvarez Puga lo acusan de "facturero"

Embajador de Cuba advierte “campaña feroz” de EU contra médicos cubanos; pone en riesgo seguridad de miles de personas, dice

Hallan sin vida al comunicador Miguel Ángel Beltrán en Durango

Pemex aminora pérdidas; pierde 61 mil 242 mdp en el tercer trimestre

Muere hombre tras incidente con personal de seguridad en Estadio Olímpico Universitario; hay 4 presentados ante el MP

Niega Sheinbaum acuerdo con Salinas ante pago de impuestos; “sencillamente hoy pueden pagar”, dice

Megabloqueo de piperos en el Valle de México provoca afectaciones viales; conoce las alternativas

Detienen a cinco implicados en secuestro y tortura de mariachis en la CDMX

EU puede cancelar visas en cualquier momento si hay motivos: Embajada; “no es un derecho, es un privilegio”, dice

"Grupo Salinas falta a la verdad"; Nunca se firmó algún acuerdo en gobierno de AMLO: Félix Arturo Medina, exjefe del SAT

Ankara. Un sismo de magnitud 6.1 se produjo este lunes en el oeste de , afirmó la agencia turca de gestión de catástrofes (AFAD).

El sismo, que se reportó a las 22:48 en la localidad de Sindirgi, sacudió varias ciudades del oeste del país, incluyendo y Esmirna, indicó esa agencia, que de momento no informó de víctimas.

"Hacemos un seguimiento inmediato con todas las instituciones. Por el momento, las unidades de nuestro Ministerio no han detectado efectos negativos", informó el ministro de Sanidad, Kemal Memisoglu, en la red X.

La televisión turca NTV, sin embargo, emite imágenes de al menos un edificio derruido, fachadas con elementos dañados y algún coche alcanzado por cascotes en Sindirgi, aunque sin aclarar si hay heridos.

Sindirgi, un municipio de 32 mil habitantes, fue ya epicentro el pasado 10 de agosto de un terremoto, también de magnitud 6.1, que causó un muerto y medio centenar de heridos, dañando 16 edificios.

El 28 de septiembre tuvo lugar un sismo de magnitud 5.4 en Simav, situado en la misma falla geológica, unos 70 kilómetros más al este, en la provincia de Kütahya, sin causar en este caso daños de consideración.

desa/apr

