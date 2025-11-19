Más Información

Harfuch reporta detención del autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo; está directamente vinculado con el CJNG

Harfuch reporta detención del autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo; está directamente vinculado con el CJNG

SCJN da revés a Nueva Elektra del Milenio; deberá pagar 67 mdp a Hacienda

SCJN da revés a Nueva Elektra del Milenio; deberá pagar 67 mdp a Hacienda

Vinculan a proceso a tres participantes de la marcha Generación Z por tentativa de homicidio agravado

Vinculan a proceso a tres participantes de la marcha Generación Z por tentativa de homicidio agravado

EU va contra exatleta olímpico Ryan Wedding, a quien vincula con el Cártel de Sinaloa

EU va contra exatleta olímpico Ryan Wedding, a quien vincula con el Cártel de Sinaloa

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Marcha Generación Z: Sheinbaum niega persecución política contra imputados; detención fue por hechos violentos, dice

Marcha Generación Z: Sheinbaum niega persecución política contra imputados; detención fue por hechos violentos, dice

SRE lamenta muerte de senderistas mexicanos en el parque Torres del Paine, Chile; mantiene contacto con familiares

SRE lamenta muerte de senderistas mexicanos en el parque Torres del Paine, Chile; mantiene contacto con familiares

Sheinbaum anuncia red de supercómputo en México; tendrá una “súper computadora”, la más grande de AL

Sheinbaum anuncia red de supercómputo en México; tendrá una “súper computadora”, la más grande de AL

Cárteles mexicanos expanden su poder en Europa

Cárteles mexicanos expanden su poder en Europa

Papa León XIV quiere viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe

Papa León XIV quiere viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe

Comerciantes del Centro Histórico calculan pérdidas por 500 mdp por destrozos en marcha de la generación Z

Comerciantes del Centro Histórico calculan pérdidas por 500 mdp por destrozos en marcha de la generación Z

La Canaco CDMX estima que negocios del Centro gastan más de mil millones al año para protegerse de actos vandálicos en marchas

La Canaco CDMX estima que negocios del Centro gastan más de mil millones al año para protegerse de actos vandálicos en marchas

Roma. Ucrania ha pedido al que formalice su papel facilitando las negociaciones sobre el retorno de niños y civiles ucranianos llevados por durante la guerra de casi cuatro años, manifestó el miércoles un funcionario del gobierno de Kiev.

El presidente hizo la solicitud en una carta al antes de una audiencia el viernes entre el pontífice y una delegación de niños y civiles ucranianos que han regresado. En una sesión informativa el miércoles, los jóvenes describieron haber sido objeto de propaganda rusa y su trauma al ser separados de sus familias.

La carta de Zelensky solicitaba que el pontífice formalizara el acuerdo informal iniciado por el en el que un cardenal italiano, Matteo Zuppi, había servido como enviado papal personal para asuntos humanitarios.

Lee también

Iryna Vereshchuk, la subdirectora de la oficina de Zelensky, dijo a los periodistas en Roma que Ucrania quiere que la Santa Sede actúe como intermediario, o "plataforma", a través de la cual y Rusia pudieran discutir el retorno de civiles.

"Es una cosa cuando tenemos sus y los rusos están interesados en devolverlos. Ellos tienen nuestros prisioneros de guerra, nosotros tenemos los suyos. Hay un interés en el intercambio", expresó. Pero Ucrania no tiene civiles rusos para intercambiar, dijo.

No está claro si alguno ha sido devuelto a través del canal informal del .

Lee también

Vereshchuk señaló que bajo la misión de Zuppi, Rusia ha logrado usar una "zona gris" para no responder a las listas de civiles que Ucrania quiere liberar, porque el proceso no estaba formalizado.

"Una vez que el proceso esté formalizado, podremos tener comunicaciones adecuadas con los rusos y cuando presentemos una carta a través de la plataforma, tendrán que responder", afirmó.

Ni el Vaticano ni la embajada rusa ante la respondieron a las solicitudes de comentarios.

Lee también

Vereshchuk acompañaba a una delegación de niños ucranianos, padres y abuelos que habían vivido en partes de Donetsk controladas u ocupadas por Rusia o que fueron retenidos por fuerzas rusas en otros lugares y que ahora vivían en territorio controlado por Ucrania.

Ucrania dice que sigue documentando miles de casos de niños que fueron llevados ilegalmente al territorio ruso durante la guerra, una práctica que llama una de las más sensibles del conflicto.

La Corte Penal Internacional en 2023 emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania.

Lee también

Según los datos actuales publicados por la plataforma presidencial de Ucrania "Bring Kids Back", 19 mil 546 niños ucranianos fueron oficialmente registrados como deportados o transferidos por la fuerza por Rusia.

Informes de medios citando al Defensor del Pueblo de Derechos Humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, dijeron que al 27 de marzo, mil 247 niños habían sido devueltos exitosamente a Ucrania a través de y humanitarios.

Vereshchuk dijo que Ucrania había identificado los nombres de unos dos mil civiles en cautiverio ruso a través de la Cruz Roja. No estaba claro si ese número incluye a niños.

Lee también

Los jóvenes de la delegación que se reunirán con León el viernes describieron haber sido objeto de propaganda rusa mientras vivían en Donetsk, en el este de Ucrania, donde Ucrania ha estado combatiendo a fuerzas respaldadas por Rusia desde 2014. Rusia ya controla la mayor parte del Donbás, su nombre para Donetsk y la vecina Luhansk, que anexó ilegalmente junto con dos regiones del sur hace tres años.

Los jóvenes contaron que fueron acosados en la escuela por y maestros rusos y se vieron obligados a aprender el himno nacional ruso, hablar ruso y escribir cartas de apoyo para los soldados rusos.

"Cuando dije que no quería escribir ninguna de estas cartas, alguien discutió conmigo y me dijeron que Ucrania ya no existe", relató Veronika Vlasova, quien a los 13 años fue llevada al y separada de su madre durante 14 meses. Vlasova, ahora de 16 años, dijo que fue retenida en un centro de rehabilitación infantil en territorio ruso sin acceso a su teléfono, pero finalmente logró salir. Ahora vive en .

Lee también

Liudmyla Siryk describió una búsqueda de meses para encontrar a su nieto, quien resultó herido en Mariúpol a los 12 años en marzo de 2022, durante las primeras semanas de la guerra. El nieto, Oleksandr Radchuk, fue separado de su madre, la hija de Siryk, y llevado a un hospital en Donetsk.

Siryk declaró que trabajó durante meses para asegurar los documentos necesarios para traer a Radchuk de regreso a , y tomó un viaje en autobús de cuatro días a través de los países bálticos y Rusia para llegar a Donetsk, donde se reunieron en un hospital.

"Nunca he viajado en mi vida", dijo.

Lee también

Radchuk, ahora de 15 años, cree que su madre está en cautiverio ruso.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo trabajar en el Mundial 2026 Jóvenes Construyendo el Futuro abre vacantes con sueldo atractivo. Foto: Adobe / Canva / FIFA

¿Cómo trabajar en el Mundial 2026? Jóvenes Construyendo el Futuro abre vacantes con sueldo atractivo

Licencia permanente CDMX: Brugada confirma ampliación del plazo, ¿subirá el precio en 2026? Foto: Canva

Clara Brugada anuncia extensión de la licencia permanente en CDMX: ¿Aumentará de precio para 2026?

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX

Visa americana y Mundial 2026. iStock/DesignRage/ AaronAmat

FIFA Pass: Estados Unidos te adelantará la cita para visa si vas al Mundial 2026

Aeropuerto. iStock/ Ljupco

Destinos de invierno a los que puedes llegar con una escala en el Aeropuerto DFW